Tuổi Hồng 30: 4000 teen TP.HCM hòa giọng cùng (S)TRONG Trọng Hiếu, Vũ., 52Hz

HHTO - 4.000 vé được tẩu tán trong vỏn vẹn 5 phút, đó chính là sức hút không thể chối từ của đại nhạc hội 30 tuổi. Tuổi Hồng 30 tiếp tục chiêu đãi khán giả những màn trình diễn đầy nhiệt huyết của Đội Văn nghệ Minh Khai và dàn line-up đa lứa tuổi cực hùng hậu.

Tuổi Hồng Minh Khai là chương trình âm nhạc tổ chức thường niên, thu hút khoảng 4.000 khán giả mỗi lần tổ chức nhằm gây quỹ thiện nguyện của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Tuổi Hồng 30 chứng kiến sự đổ bộ của dàn nghệ sĩ tên tuổi. Teen cùng Anh tài (S)TRONG Trọng Hiếu tìm “Kho Báu”, lắng cùng “Hoàng tử Indie” Vũ., cùng Em xinh 52Hz ngắm “Trời Sao”, cùng Minh Tốc & Lam hòa giọng trong Những Ngày Rong Chơi, bật mode quậy cùng những bản rap của “vành khuyên nhỏ” Liu Grace, Seachains.

(STRONG) Trọng Hiếu xuất hiện đầy nhí nhảnh và năng lượng trong lần đầu đến Tuổi Hồng Minh Khai. (Ảnh: Minh Trương)

Vũ. cùng 4.000 khán giả chìm sâu vào cảm xúc với những bản “Bình yên”, “Bước qua nhau”, “Anh nhớ ra”, “Những lời hứa bỏ quên” và “Lạ lùng”. (Ảnh: Đức Thành)

Minh Tốc & Lam

52Hz trình diễn những bản nhạc làm nên tên tuổi trong lần đầu xuất hiện tại Tuổi Hồng. (Ảnh: Minh Thư)

Liu Grace

Seachains “đốt cháy” sân khấu với những bản rap bắt tai. (Ảnh: Minh Trương)

The Flob hát vang Đại Khải Hoàn khiến đại nhạc hội “đứng ngồi không yên”, kết hợp với giọng ca Phùng Khánh Linh tạo nên những phút hòa ca siêu mãn nhãn. Tiếp nối truyền thống, Chị đẹp Xuân Nghi, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai về trường chiêu đãi các bài hát Summer Night, Đợi Bàn và Umakeme.

Xuân Nghi xuất hiện siêu “xì-tin” trong lần “về lại trường xưa”. (Ảnh: Minh Trương)

Không dừng lại ở đó, Đội Văn nghệ Minh Khai góp sức giúp Tuổi Hồng bùng nổ với loạt tiết mục đa dạng hình thức và thể loại như hát, múa đương đại, nhảy hiện đại, nhảy cổ động. Các màn trình diễn mang đậm bản sắc và tinh thần Việt Nam, với những tiết mục lấy cảm hứng từ dân ca Bắc Bộ, và gợi nhớ đến năm tháng hào hùng của dân tộc.

Đội Văn nghệ Minh Khai góp phần làm nên sự thành công của đêm diễn. (Ảnh: Khánh Đào, Minh Trương, Ngọc Khánh, Fanpage Tuổi Hồng Minh Khai)

Tân binh Quỳnh Giao (Lớp 10A3, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ lần đầu tham dự Tuổi Hồng Minh Khai: “Vì là lần đầu nên em chưa tranh được chỗ ngồi đẹp nhất. Dù vậy, ekip chương trình đã cực tinh tế khi chuẩn bị ghế ngồi, bố trí màn hình LED mọi nơi để mọi người dù ở đâu vẫn có thể theo dõi chương trình. Điều làm em “wow” nhất là tiết mục của các anh The Flob với thể loại Rock, khiến em phải nghĩ: “Sao trước giờ mình không nghe nhạc của nhóm này ta?” (cười).

Teen khoe cá tính khi đến với Tuổi Hồng Minh Khai. (Ảnh: Fanpage Tuổi Hồng Minh Khai)

Không chỉ có học sinh trường mới, Tuổi Hồng Minh Khai thu hút cả những bạn đã “quá lứa lỡ thì”, không còn là học sinh nhưng vẫn muốn FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ). Bạn Nhật Vỹ (sinh viên năm 1 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) hào hứng chia sẻ lý do “đu” Tuổi Hồng: “Lên Đại học “xì chét” lắm, nên mình muốn trở lại làm học sinh cấp ba với Hồng. Đại nhạc hội giống karaoke tập thể ngoài trời, các bạn được cùng nhau “thi hát” với các ca sĩ, rapper. Đặc biệt, mình còn kiếm được những bạn cùng “đu” Phùng Khánh Linh, để hét thật to tên chị khi chị xuất hiện nữa đó!”

Các bạn đã đến rất sớm để “camp” chỗ ngồi trong sự kiện. (Ảnh: DacNguyen)

Phía sau một Tuổi Hồng “hoành tráng lệ” là sự góp mặt của các bạn học sinh và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, và cả những bạn học sinh, sinh viên khắp thành phố. Chương trình đã được chuẩn bị trong hơn ba tháng với hơn 300 nhân sự đầy nhiệt huyết, bao gồm Ban Tổ chức, đội nhân sự, đội văn nghệ, đội truyền thông, đội kỹ thuật và các cộng tác viên.

Phía sau sự thành công của chương trình là sự chung tay góp sức của những bạn học sinh, cựu học sinh của trường và khắp thành phố. (Ảnh: Minh Trương)

Thầy Nguyễn Văn Ba (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) khẳng định: “Tuổi Hồng Minh Khai không chỉ là sân khấu để các em học sinh thể hiện tài năng nghệ thuật, khả năng tổ chức sự kiện, mà còn là dịp để thầy và trò, các thế hệ học sinh - cựu học sinh cùng gặp gỡ, sẻ chia, gắn kết và chung tay tạo nên một chương trình giàu cảm xúc".

Toàn bộ lợi nhuận của Tuổi Hồng đều được nhà trường dùng cho các hoạt động công tác xã hội, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng “Nhà tình bạn”, lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.