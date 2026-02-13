TP.HCM: Tưng bừng chuỗi hoạt động đặc sắc tại Hội trại Truyền thống của các trường

Trường THPT Gia Định (TP.HCM)
Trong hai ngày 17-18/1, Hội trại Truyền thống Khối 12 của trường THPT Gia Định (TP.HCM) đã được tổ chức trên chính khuôn viên nhà trường, đây cũng là hoạt động được các bạn học sinh của trường mong chờ qua từng năm. Với chủ đề mang tên “Hòa Âm”, hội trại được ví như một bản nhạc du dương, nơi mỗi tập thể là một giai điệu cá tính, tất cả cùng hòa chung cất lên bản giao hưởng thời thanh xuân đầy rực rỡ.
Một đặc điểm “signature” không thể thiếu trong hội trại của các teen Gia Định mỗi năm chính là 21 tập thể lớp sẽ tái hiện lại văn hóa của 21 quốc gia trong các phần thi trang trí cổng trại, hóa trang và đồng diễn flashmob. Hội trại đã diễn ra vô cùng bùng nổ với các tiết mục đầy sáng tạo và độc đáo của các bạn học sinh. Khán giả được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng hò reo và vỗ tay như một sự chúc mừng những thành quả xứng đáng cho những buổi luyện tập ngày đêm.
Thông qua hội trại, teen còn được “lãi” thêm biết bao nhiêu kỷ niệm học đường đẹp đẽ. Không khí lớp học những ngày cuối năm càng thêm ấm cúng với tinh thần đoàn kết của các bạn, đúng với câu slogan thường được truyền miệng qua các thế hệ học sinh: “Gia Định Là Gia Đình!”
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM)
Hội trại Xuân Truyền thống 2026 - Xuân Bật Sắc của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cũng không kém phần thú vị với quy mô tổ chức cực “khủng”. Đặc biệt, ban tổ chức còn sáng tạo thêm các hoạt động mới mẻ để “bật” mood cho các teen, điều này đã làm nên dấu ấn nổi bật của hội trại qua từng năm.
Phần thi trong hội trại được đặt những cái tên vô cùng độc đáo như: Hùng Ca Sử Việt, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Tự Tình,... cũng đã vô tình “khơi dậy” sự tò mò của teen. Các màn trình diễn đẹp mắt và trọn vẹn được xuất hiện trên sân khấu là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đồng lòng, quyết tâm tạo nên khoảnh khắc thanh xuân đầy rực “cháy” của các bạn trẻ.
Chưa dừng lại ở đó, hội trại còn được “tiếp thêm nhiệt” bởi sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời Chị Đẹp Ái Phương cùng dàn DJ sôi động. Có lẽ đêm trại vừa được diễn ra sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ký ức các teen Nguyễn Hữu Cầu kể từ khi theo học tại ngôi trường này.