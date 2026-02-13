TP.HCM: Tưng bừng chuỗi hoạt động đặc sắc tại Hội trại Truyền thống của các trường

HHTO - Những ngày đầu năm, nhiều teen đã rục rịch chuẩn bị để tham gia Hội trại Truyền thống do chính trường của các bạn tổ chức. Bên cạnh quy mô tổ chức cực “khủng”, các trường học còn “ghi điểm” bởi chuỗi hoạt động đặc sắc làm teen phấn khích đến “quên lối về”.

Trường THPT Gia Định (TP.HCM)

Trong hai ngày 17-18/1, Hội trại Truyền thống Khối 12 của trường THPT Gia Định (TP.HCM) đã được tổ chức trên chính khuôn viên nhà trường, đây cũng là hoạt động được các bạn học sinh của trường mong chờ qua từng năm. Với chủ đề mang tên “Hòa Âm”, hội trại được ví như một bản nhạc du dương, nơi mỗi tập thể là một giai điệu cá tính, tất cả cùng hòa chung cất lên bản giao hưởng thời thanh xuân đầy rực rỡ.

Hội trại Gia Định năm nay được ví như một bản nhạc du dương, nơi tất cả các bạn học sinh cùng cất lên giai điệu tuổi trẻ rực rỡ. Ảnh: CLB Nhiếp Ảnh Gia Định.

Một đặc điểm “signature” không thể thiếu trong hội trại của các teen Gia Định mỗi năm chính là 21 tập thể lớp sẽ tái hiện lại văn hóa của 21 quốc gia trong các phần thi trang trí cổng trại, hóa trang và đồng diễn flashmob. Hội trại đã diễn ra vô cùng bùng nổ với các tiết mục đầy sáng tạo và độc đáo của các bạn học sinh. Khán giả được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng hò reo và vỗ tay như một sự chúc mừng những thành quả xứng đáng cho những buổi luyện tập ngày đêm.

Từng màn trình diễn bùng nổ của các teen Gia Định là thành quả của sự nỗ lực luyện tập ngày đêm của các bạn. Ảnh: CLB Nhiếp Ảnh Gia Định.

Thông qua hội trại, teen còn được “lãi” thêm biết bao nhiêu kỷ niệm học đường đẹp đẽ. Không khí lớp học những ngày cuối năm càng thêm ấm cúng với tinh thần đoàn kết của các bạn, đúng với câu slogan thường được truyền miệng qua các thế hệ học sinh: “Gia Định Là Gia Đình!”

"Gia Định Là Gia Đình!". Ảnh: CLB Nhiếp Ảnh Gia Định.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM)

Hội trại Xuân Truyền thống 2026 - Xuân Bật Sắc của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cũng không kém phần thú vị với quy mô tổ chức cực “khủng”. Đặc biệt, ban tổ chức còn sáng tạo thêm các hoạt động mới mẻ để “bật” mood cho các teen, điều này đã làm nên dấu ấn nổi bật của hội trại qua từng năm.

Ảnh: Hội trại xuân truyền thống trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Phần thi trong hội trại được đặt những cái tên vô cùng độc đáo như: Hùng Ca Sử Việt, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Tự Tình,... cũng đã vô tình “khơi dậy” sự tò mò của teen. Các màn trình diễn đẹp mắt và trọn vẹn được xuất hiện trên sân khấu là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đồng lòng, quyết tâm tạo nên khoảnh khắc thanh xuân đầy rực “cháy” của các bạn trẻ.

Trước khi hội trại diễn ra một tháng, các bạn đã “nhá hàng" trước bộ ấn phẩm cực kỳ xịn sò, cá tính cùng loạt content khiến các bạn học sinh vô cùng háo hức. Ảnh: Hội trại xuân truyền thống trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Bên cạnh quy mô cực "khủng", hội trại Xuân của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu còn khiến các bạn học sinh cực kỳ phấn khích bởi chuỗi hoạt động đặc sắc. Ảnh: Hội trại xuân truyền thống trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Chưa dừng lại ở đó, hội trại còn được “tiếp thêm nhiệt” bởi sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời Chị Đẹp Ái Phương cùng dàn DJ sôi động. Có lẽ đêm trại vừa được diễn ra sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ký ức các teen Nguyễn Hữu Cầu kể từ khi theo học tại ngôi trường này.