Olympia 26: Nam sinh THPT Đan Phượng là chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần

HHTO - Nam sinh Đoàn Trí Anh đến từ trường THPT Đan Phượng - Hà Nội đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế với 225 điểm trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 nhà leo núi: Trần Thái Sơn (trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Hải Phòng), Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội), Nguyễn Trí Mạnh (trường THPT Nguyễn Sỹ Sách - Nghệ An), Trần Huỳnh Hải Dương (trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - An Giang).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ở phần thi Khởi động, không khí trường quay vô cùng sôi nổi với phần tranh tài nảy lửa của các bạn thí sinh. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, Thái Sơn tạm dẫn đầu với 75 điểm, theo sát là Trí Anh với 70 điểm, Trí Mạnh có 55 điểm và Hải Dương 35 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 9 chữ cái, sau khi gợi ý thứ 2 được mở ra, bằng sự nhanh nhạy của mình, Trí Anh đã xuất sắc đưa ra đáp án chính xác cho từ khóa là “Thơ Lục Bát”, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Thái Sơn với 75 điểm, Trí Mạnh 55 điểm và Hải Dương 35 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng gay cấn. Trí Anh vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu, xuất sắc ghi được 200 điểm. Hải Dương quyết liệt giành được 145 điểm, Thái Sơn 125 điểm và Trí Mạnh 75 điểm.

Tại phần thi Về đích, Trí Anh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu, nam sinh không đưa ra được câu trả lời đúng, nhưng Trí Anh đã lấy lại phong độ và giành được 20 điểm ở câu hỏi cuối. Nam sinh Hà Nội kết thúc phần thi của mình với 220 điểm

Trí Anh giữ vững phong độ dẫn đầu, kết thúc phần thi với 220 điểm.

Hải Dương lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nam sinh đã có màn thể hiện xuất sắc, trả lời chính xác hai câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh không trả lời đúng, Trí Mạnh rất nhanh chóng nhấn chuông và giành được 20 điểm từ tay Hải Dương. Kết thúc phần thi, nam sinh An Giang ghi được 165 điểm.

Nam sinh An Giang xuất sắc trả lời đúng hai câu hỏi đầu tiên, kết thúc phần thi với 165 điểm.

Thái Sơn lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã đưa ra câu trả lời đúng, tuy nhiên, Thái Sơn lại gây tiếc nuối khi vụt mất cơ hội ghi điểm ở hai câu hỏi sau cùng. Cuối cùng, Thái Sơn hoàn thành phần thi với 125 điểm.

Thái Sơn gây tiếc nuối khi vụt mất cơ hội ghi điểm ở hai câu hỏi cuối cùng.

Trí Mạnh là thí sinh cuối cùng bước vào vòng thi về đích, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Nam sinh gây bất ngờ khi đưa ra được đáp án đúng ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng, vươn lên vị trí thứ hai đoàn leo núi với 175 điểm.

Trí Mạnh quyết định "tất tay" lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm ở phần thi Về đích của mình.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.

Trí Anh chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2 với tổng số điểm là 225 điểm.

Về nhì là Nguyễn Trí Mạnh (trường THPT Nguyễn Sỹ Sách - Nghệ An) với 175 điểm, Trần Huỳnh Hải Dương (trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - An Giang) với 165 điểm và Trần Thái Sơn (trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Hải Phòng) với 125 điểm.