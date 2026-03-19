Vì sao dân mạng lại vui mừng ra mặt trước bức ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đi ăn tối?

HHTO - Một bức ảnh tưởng như rất bình thường của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng lại thành tâm điểm bàn tán của khán giả.

Tối 18/3, tổng biên tập tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc đăng tải bức ảnh đi ăn tối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và ngay lập tức, chủ đề này đã thành tâm điểm quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc. Trong ảnh, mỹ nhân Tân Cương có vẻ tăng cân chút xíu, nhìn càng xinh đẹp và quan trọng nhất là thần thái cô rất tươi tắn, thoải mái.

Sở dĩ chỉ một bức ảnh đời thường của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến netizen xôn xao vì suốt thời gian qua, cô gần như mất tích khỏi mạng xã hội. Nữ diễn viên không tham gia sự kiện nào, không cập nhật hình ảnh hay thông tin mới, công ty quản lý chẳng thông báo lịch trình hoạt động. Ngay cả khi Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai do khu vực này xảy ra chiến tranh, công ty quản lý cũng chỉ thông báo cô đã trở về an toàn chứ không có hình ảnh nào của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã lâu không cập nhật hình ảnh.

Rồi phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ là Mộ Tư Tử) chuẩn bị phát sóng cũng không thấy Địch Lệ Nhiệt Ba rục rịch quảng bá gì trong khi bạn diễn Trần Phi Vũ đang rất tích cực giới thiệu phim.

Những chi tiết này càng khiến khán giả lo lắng cho mỹ nhân Tân Cương, nhất là khi có tin đồn cô và công ty quản lý đang có mâu thuẫn và sẽ không tái ký hợp đồng. Chính vì thế, bức ảnh chụp Nhiệt Ba xinh xắn trong bữa ăn tối mới gây xôn xao trên mạng xã hội, ai cũng thở phào khi thấy nữ diễn viên vẫn ổn, tâm trạng vui vẻ.

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị lên sóng.

Theo dự kiến, phim Bạch Nhật Đề Đăng sẽ phát sóng vào cuối tháng này. Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai quỷ vương Hạ Tư Mộ, bẩm sinh đã không có giác quan, thế giới xung quanh hoàn toàn vô vị, không màu sắc, không cảm giác. Hạ Tư Mộ cứ thế lớn lên, cho đến khi vô tình gặp tướng quân Đoạn Tư. Chàng tưởng đối phương là một cô gái nhỏ bé yếu đuối bơ vơ giữa chiến trận nên mang về nhà cưu mang.

Hạ Tư Mộ nhanh chóng nhập vai cô gái cần được chở che để tìm cách mượn 5 giác quan của Đoạn Tư để tìm hiểu về thế giới, trong khi Đoạn Tư cũng dần phát giác thân phận thật sự của Hạ Tư Mộ.