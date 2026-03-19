Trục Ngọc: Cảnh đấu 1-1 của Điền Hi Vi được khen xuất sắc, đoạn quay chậm có dụng ý

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong tập 26 của Trục Ngọc, Trường Ngọc (Điền Hi Vi) lo Ngôn Chính (Trường Lăng Hách) mất mạng khi vết thương còn chưa lành đã phải ra trận. Cô chưa biết chồng là Vũ An hầu nên lừa chàng uống thuốc mê, cõng về lều của Trường Ninh giấu đi. Để chồng không bị kết tội đào ngũ, cô thay chồng ra trận.

Quân địch chém giết bất chấp, cánh quân dự bị của Trường Ngọc buộc phải lên chiến đấu. Ban đầu, cô và tiểu đội mổ lợn vẫn đứng ngoài, mục đích là ưu tiên bảo toàn tính mạng trở về quê nhà. Tuy nhiên, nhìn người này đến người kia ngã xuống, nghe lệnh của Tạ Ngũ phải phá máy bắn đá, cô lập tức xông lên.

Trường đoạn này hay ở chỗ, trên chiến trường gặp địch là tiêu diệt, Trường Ngọc vẫn do dự rồi quyết định tha mạng cho tên lính đứng điều khiển máy bắn đá là một thiếu niên. Nhưng rồi chính cậu bé này khiến "tiểu đệ" Mãn Địa suýt mất mạng.

Cao trào được đẩy mạnh lên khi Trường Ngọc nhìn thấy Tạ Ngũ bị đánh thất thế, rồi lao lên đấu tay đôi với tướng địch Thạch Hổ. Hắn mặc chiến giáp dày cao lớn gấp đôi cô, dùng chùy lớn đối đầu với nữ đồ tể chỉ có đôi dao mổ lợn. Trường Ngọc bị đánh bật không ít nhưng vẫn kiên cường đến cùng, hạ gục hắn. Cảnh cận chiến mãn nhãn từng giây. Khán giả nhìn vào có thể cảm nhận rõ lực phát đi dứt khoát, mạnh mẽ từ động tác của Điền Hi Vi, khen ngợi cô không tiếc lời.

Đạo diễn dành vài giây quay Thạch Hổ đã bại trận, cho thấy từng vết thương trên người hắn đều là đòn chí mạng của Trường Ngọc.

Nửa cuối tập 26 Trục Ngọc rất ít thoại. Trường Ngọc không nói một lời nào từ lúc giao đấu với Thạch Hổ đến khi bẽ bàng, uất ức nhìn thấy bóng dáng Vũ An Hầu dẫn quân đến chính là phu quân Ngôn Chính của nàng. Cảnh kết tập sử dụng hiệu ứng quay chậm khi Tạ Chinh bế Trường Ngọc đang bỏ chạy lên lưng ngựa. Một bộ phận cho rằng đạo diễn hơi lạm dụng thủ pháp này, duy mỹ không cần thiết. Trái lại, có những ý kiến phân tích rằng "có một sự cố ý không hề nhẹ" được đạo diễn Tăng Khánh Kiệt đặt vào.

Lúc này, không chỉ Trường Ngọc phát hiện Ngôn Chính là Vũ An hầu - Tạ Chinh, mà trước toàn quân, năng lực của Hầu phu nhân cũng được chứng minh. Trước đó, việc nàng ra trận, một mình hạ gục Thạch Hổ chỉ có "tiểu đội mổ lợn" và Tạ Ngũ biết. Khoảnh khắc Trường Ngọc được Tạ Chinh kéo lên ngựa, khăn đầu rơi xuống để mặc cho suối tóc tung bay đã thay cho lời thông báo: Tiểu binh vừa lập chiến công là nữ tử. Mà cô gái duy nhất có khả năng chiến đấu trong quân doanh chỉ có "lão Phàn". Theo đó, khi nàng trở về, chính thức lên thống lĩnh đại quân sẽ không có lời dèm pha, nghi kị.

Chặng cuối của Trục Ngọc còn đầy tính huống giằng co dữ dội và trận đại chiến cuối cùng hứa hẹn sẽ có cả "cảnh peak" của cả Tạ Chinh và Trường Ngọc. Với mạch chiếu hiện tại, có thể cuối tuần sau, đoàn phim sẽ mở gói fast track/ express (xem trước những tập cuối).