Trần Đô Linh "ẵm nhẹ" vài vai cameo khi mắc kẹt ở Hoành Điếm, tạo hình miễn chê

HHT - Với số vai khách mời (cameo) mà Trần Đô Linh tham gia trong thời điểm gần nhau vào năm ngoái, Cnet bình luận về trường hợp của cô lúc này có thể ví như: "Bị kẹt ở Hoành Điếm, tôi trở thành bạch nguyệt quang của tất cả nam nhân lúc nào không hay".

Năm 2022, Trung Quốc tiến hành chiến dịch Zero-COVID. Nhiều diễn viên, đoàn phim trong đó có Trần Đô Linh buộc phải ở lại Hoành Điếm mà không thể về nhà. Vì thế thời gian này, ngoài đóng chính cho Liên Hoa Lâu, nữ diễn viên được các đạo diễn để mắt và tham gia vào nhiều bộ phim khác với vai trò cameo.

Điều đặc biệt là hầu hết các vai cô nhận đều là hình tượng bạch nguyệt quang - người được nhân vật nam trong phim đem lòng thương nhớ, nhưng mối nhân duyên đều không có cái kết đẹp. Tạo hình nào của Trần Đô Linh cũng gây sốt bởi nét thanh nhã, dịu dàng, mong manh.

Lan phu nhân - Vân Chi Vũ

Trần Đô Linh vào vai Lan phu nhân - mẹ ruột của nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách). Đoạn cắt và hình ảnh Lan phu nhân cùng ánh mắt đượm buồn trong mưa tuyết viral khắp các nền tảng, mạng xã hội xứ Trung, khiến trái tim của cư dân mạng phải rung rinh, xao động.

Lan phu nhân xuất hiện chỉ chớp nhoáng nhưng mang đến nhiều bí ẩn. Vì sao cô luôn lạnh nhạt với phu quân (cố Chấp Nhẫn) và con trai? Cô và Vụ Cơ có quan hệ gì? Lan phu nhân với Tuyết công tử phải chăng từng có một mối duyên đẹp nhưng không thành, nên nhìn tuyết cô mới buồn đến thế?

Nguyệt Đề Hà - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng

Tạo hình Nguyệt Đề Hà của Trần Đô Linh vừa lộ ra đã gây bão mạng xã hội vì như xé truyện bước ra, thậm chí còn được Cnet khen ngợi có phần đẹp và sống động hơn.

Nếu trong Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh đóng vai mẹ nhân vật của Trương Lăng Hách, thì với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng, cả hai lại là một cặp tình nhân. Nguyệt Đề Hà là thụ yêu, lương thiện, dịu dàng, dễ xấu hổ. Hồ Vĩ Sinh (Trương Lăng Hách) lại thích chặt cây. Sự đối nghịch này báo trước cho mối duyên không thành của hai người.

Mẹ của Đề Hà không cho phép nàng và Vĩ Sinh thành thân. Cả hai hẹn nhau bỏ trốn. Nhưng đến ngày đã định, Vĩ Sinh chờ mãi không thấy Nguyệt Đề Hà đến, chàng ôm chặt lấy cây đại thụ bên cạnh, quyết chờ nàng giữa trời mưa lớn, ngâm nước quá lâu mà qua đời.

Nguyệt Đề Hà không phải thất hứa, nàng quả thực đã đến. Nhưng ngày hẹn lại trúng ngày rằm, người Nguyệt Đề tộc sẽ hóa thành một cây đại thụ. Nàng chính là cây đại thụ mà Vĩ Sinh ôm chặt trước khi chết.

Tiêu Nghiên - Nhất Niệm Quan Sơn

Chưa có nhiều thông tin về vai diễn Tiêu Nghiên - Tiêu Hoàng hậu của Trần Đô Linh trong Nhất Niệm Quan Sơn. Nhưng với tạo hình được hé lộ, nhiều người đoán chắc nhan sắc của mỹ nhân họ Trần chắc chắn sẽ gây sốt khi lên sóng.

Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Phim lấy bối cảnh giả tưởng là cuộc phân tranh của An quốc và Ngô quốc. Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) là tiền tả sứ Chu Y Vệ của An quốc. Vì một vài lý do, Như Ý lưu lạc đến Ngô quốc, thành lập đội sứ thần Nghinh Đế. Cô gặp Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) và cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình đi sứ nhiều gian truân.

Hà Tiêu Ngọc - Tây Xuất Ngọc Môn

Cùng với cơn sốt từ Lan phu nhân trong Vân Chi Vũ, loạt poster mới hé lộ của đoàn phim Tây Xuất Ngọc Môn cho vai khách mời của Trần Đô Linh cũng gây chú ý.

Tây Xuất Ngọc Môn kể về hành trình điều tra, tìm lại chính mình của Diệp Lưu Tây (Nghê Ni), Xương Đông (Bạch Vũ) cùng đồng đội tại Ngọc Môn quan. Trần Đô Linh vào vai khách mời - nữ họa sĩ Hà Tiêu Ngọc. Người hâm mộ gần như không hay biết về sự xuất hiện của cô trong Tây Xuất Ngọc Môn cho đến khi thấy tên của Trần Đô Linh có trong danh sách diễn viên.

Nhắc đến biểu tượng mối tình đầu trong trẻo, nhẹ nhàng, nhiều khán giả cho rằng Trần Đô Linh là ứng cử viên sáng giá. Và với loạt vai diễn theo đuổi hình tượng này thành công "thoát vòng" (nổi tiếng ra ngoài phạm vi fandom), Trần Đô Linh có khả năng trở thành chủ nhân mới của danh xưng "tình đầu quốc dân"?