Trở lại sau gần 2 năm vắng bóng, Jeon Somi được khen vì kỹ năng hát có tiến bộ

HHT - Mặc dù là một nghệ sĩ tài năng, hoạt động âm nhạc của Jeon Somi dường như chững lại vào vài năm gần đây. Liệu đợt comeback này có thể giúp cô nàng leo lên top bảng xếp hạng như “Dumb Dumb” và “What You Waiting For” đã từng làm được?

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, Jeon Somi đã có rất nhiều hoạt động trong giới giải trí trước khi debut với tư cách nghệ sĩ solo của The Black Label. Jeon Somi từng tham gia nhiều chương trình sống còn như Sixteen, Produce 101 mùa đầu tiên. Somi đã giành được vị trí số 1 tại Produce 101, trở thành Center của nhóm nhạc nữ dự án I.O.I và thực tập tại JYP Entertainment. Với ngoại hình tươi sáng và chiều cao ấn tượng, Somi luôn luôn thu hút được sự chú ý của khán giả.

Sau khi I.O.I tan rã, Somi không đầu quân cho nhóm nhạc nữ nào của JYP mà ký hợp đồng độc quyền với The Black Label vào năm 2018. Somi đã phát hành nhiều ca khúc làm mưa làm gió trên mạng xã hội như Birthday, Dumb Dumb, What You Waiting For hay XOXO. “Phù thủy âm nhạc” Teddy Park - người đứng đằng sau hàng loạt những bản hit của BlackPink - chính là người đẩy sự nghiệp âm nhạc của Somi lên một tầm cao mới.

Thế nhưng, không rõ vì sao mà Jeon Somi ngừng ra thêm sản phẩm âm nhạc sau XOXO vào năm 2021. Netizen Hàn Quốc bàn tán rất nhiều về điều này và một số còn chỉ trích công ty vì lãng phí tài năng của Somi. Thật may mắn, sau hai năm im ắng, Somi đã quay trở lại với mini album mới Game Plan.

Game Plan gồm có 5 bài hát, với ca khúc chủ đề Fast Forward. MV cho ca khúc Fast Forward hiện đã có mặt trên YouTube và đạt được hơn 14 triệu lượt xem sau hơn một ngày ra mắt. Fast Forward là một bài hát thuộc thể loại deep house được sáng tác bởi TEDDY, Vince, R.Tee và Bekuh BOOM. Jeon Somi cũng góp phần tham gia viết lời cho ca khúc này. Fast Forward chia sẻ một thông điệp chân thành, bài hát thể hiện mong muốn tìm thấy tình yêu đích thực.

Qua việc uyển chuyển thay đổi nhiều loại trang phục trong MV, ngoại hình của Somi trong lần comeback này đã thực sự tỏa sáng. Bên cạnh Fast Forward, người hâm mộ còn có thể thưởng thức The Way, Pisces và nhiều ca khúc khác trong mini album. Tất cả đều được đánh giá là chất lượng, đáng nghe thử.

Với lần comeback này, netizen Hàn dành nhiều lời khen không chỉ cho ngoại hình ngày càng xinh đẹp mà còn về kỹ năng hát và trình diễn của Somi ngày càng tiến bộ. Cô cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn và càng lúc càng tiến đến gần một hình mẫu nghệ sĩ solo toàn diện.