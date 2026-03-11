Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Trục Ngọc tập 14, 15, 16, 17: Tạ Chinh về "acc chính", phản diện số nhọ nhất lộ diện

HHTO - "Trục Ngọc" chuyển qua giai đoạn đấu trí căng thẳng hơn khi phe của Trường Tín Vương bắt đầu tấn công hung hãn chiếm lấy các thành trì.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Không khí tập 12 và 13 của Trục Ngọc khá êm đềm, hài hước. Nếu có căng thẳng thì nghiêng về phía cặp phụ Tề Mân (Đặng Khải) - Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi). Nàng vẫn chưa nhận ra chồng cũ nhưng cảm giác gai người ghê sợ mà hắn đem lại thì không lẫn đi đâu được. Vì điều tra đến người họ Tề là kẻ thu mua lương thực giá cao giữa lúc chiến loạn nên Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách) sinh nghi, mới đồng ý giả làm phu quân của Thiển Thiển để ra mặt giúp đỡ.

8ba165efly1ib2yvy4okkj20j60pktba.jpg

Tề Mân nhận ra Vũ An hầu, lập tức cho người mang theo ngọc ấn Đông Cung cũ, sai người nói ra một phần thảm kịch Cẩn Châu 16 năm trước, hòng thuyết phục Hầu gia về phe hắn phanh phui sự thật. Tâm địa của Tề Mân lúc này đã rõ ràng, hắn là con trai nuôi của Trường Tín Vương. Ngoài mặt, hắn nghe lệnh ông ta nhưng sâu bên trong là muốn lật đổ cả lão và Thế tử để xưng vương.

Tuy nhiên, việc chấp nhận giao dịch với Tạ Chinh đã khiến Trường Tín Vương phải thay đổi gấp gáp kế hoạch ban đầu trong lúc tưởng rằng sắp thắng đến nơi. Trong tập 14 - 15 của Trục Ngọc, bên cạnh sự thật thân phận của cha mẹ Phàn Trường Ngọc được tiết lộ, phía phe địch cũng cho người giả danh quân Ngụy gia sát hại dân lành, nhằm dàn cảnh triều đình cưỡng ép tàn độc, gom lương thực ra tiền tuyến.

Lý Hoài An (Nhậm Hào) phát hiện manh mối và có một trận chiến quyết tử. Trong lúc bị thương nặng suýt bị giết, dường như có người sẽ xuất hiện để cứu chàng. Ở chặng đầu này, Hoài An vẫn được khắc họa là một chính nhân quân tử, đặt an nguy xã tắc lên hàng đầu. Tuy nhiên, trừ khi bản truyền hình "tẩy trắng", chặng sau sẽ lộ dần tính cách xấu xa, ngụy quân tử của hắn khi Hoài An bị Lý thái phó thao túng.

screenshot-2026-03-11-111425.png

Đến Trục Ngọc tập 16 - 17, không khí êm đềm sẽ bị chiếm lấy bởi cảnh hỗn loạn khi kẻ gian trà trộn khuấy động lòng dân, khiến họ không còn niềm tin vào quan binh, triều đình. Tạ Chinh nói chuyện với Trường Ngọc để tạm rời đi giải quyết tình hình. Trục Ngọc đã bắt đầu có nhiều thay đổi hơn so với tiểu thuyết nên không rõ Tạ Chinh sẽ rời đi luôn hay còn trở lại rồi mới biến mất khiến nàng hiểu lầm chồng bị bắt đi tòng quân.

﻿screenshot-2026-03-11-111348.png
﻿screenshot-2026-03-11-111324.png
Tề Mân cũng bị cha nuôi ép về lại quân doanh.
screenshot-2026-03-11-111309.png

Trở về "acc chính", thông tin Vũ An hầu còn sống cũng được gửi về kinh thành. Chàng và Công Tôn Ngân (Lý Khanh) sẽ cùng bày kế sách để tạm thắng thế trước phe địch, trong đó có sự giúp sức không nhỏ của Hạ Kính Nguyên - thầy của Tạ Chinh.

Ngụy Nghiêm (Nghiêm Khoan) cũng nhìn ra nguy cơ chiến loạn ở Lư Thành, đã sớm sai người báo tin cho Hạ lão tướng quân bảo vệ nơi này. Tuy nhiên, trailer lại có cảnh Hạ Kính Nguyên bị giam, không rõ vì lý do gì? Ngụy Nghiêm hay tin cháu trai còn sống, lại biết tin phía Trường Tín Vương chính là bên gợi ý cho Vũ An hầu tra lại thảm án cũ, liệu ông ta có cho người truy giết Tạ Chinh để che đậy?

screenshot-2026-03-11-113406.png
Phản diện "hồng hài nhi" sắp ra mắt.

Hai tập 15 - 16 cũng đánh dấu sự xuất hiện của Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên). Theo nguyên tác, phản diện này mới là tình địch thực sự của Tạ Chinh. Hắn giao đấu rồi thua Trường Ngọc, yêu đơn phương nàng kiểu "cô gái này thật thú vị". Đây cũng là phản diện nhọ nhất của Trục Ngọc vì sẽ bị Trường Ngọc - Tạ Chinh "hành ra bã" rồi "bán muối" sớm.

Trailer Trục Ngọc tập 16 - 17
cover-fb-1.jpg
