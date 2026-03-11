Lưu Diệc Phi hay Triệu Lộ Tư, ai sẽ trở thành nữ chính của "Yến Tam Hợp"?

HHTO - Dự án Yến Tam Hợp dù còn nằm trên giấy nhưng đã được quan tâm đặc biệt khi có tin đồn cả Lưu Diệc Phi lẫn Triệu Lộ Tư đều quan tâm đến vai nữ chính.

Kịch bản Yến Tam Hợp chuyển thể từ truyện tâm linh trinh thám Tiểu Mệnh Quỷ Nhà Tạ Sống Thọ Trăm Tuổi. Phim kể về cô gái tên Yến Tam Hợp, có thể di chuyển giữa thế giới của người sống và người chết để trò chuyện với người đã mất, giúp giải quyết các nỗi oan khuất, chấp niệm để họ có thể siêu thoát. Mỗi linh hồn được hóa giải cũng là lúc Yến Tam Hợp mở thêm một mảnh ký ức về bí mật gia tộc mình, tìm ra âm mưu đáng sợ đang nhắm đến cô.

Có phải Lưu Diệc Phi sắp trở lại với phim cổ trang?

Khi dự án này khởi động, đã có tin đồn Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tái hợp sau Mộng Hoa Lục rất thành công. Khi nghe tin này, mọi người càng chờ đợi Yến Tam Hợp vì Lưu Diệc Phi rất kén kịch bản, làm việc rất kỹ lưỡng. Kịch bản phải hoàn chỉnh thì cô mới xem xét có nhận lời hay không, trong khi nhiều diễn viên khác thường chỉ đọc một vài tập đầu đã ký hợp đồng nên dễ rơi vào cảnh “đầu voi đuôi chuột”, ban đầu hấp dẫn về sau nhạt nhòa. Chính vì chọn lựa phim cẩn thận, nên các tác phẩm của Lưu Diệc Phi đều gây sốt như Đi Đến Nơi Có Gió, Mộng Hoa Lục, Câu Chuyện Hoa Hồng.

Triệu Lộ Tư cũng được cho là đang xem xét kịch bản Yến Tam Hợp.

Nhưng mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư mới là cái tên được nhà sản xuất Yến Tam Hợp nhắm đến, và nam chính sẽ là Lưu Vũ Ninh. Sau thành công của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư chưa quay thêm phim mới nên cô đang tích cực tìm kiếm kịch bản. Sau khi nữ diễn viên hé lộ trong một buổi livestream rằng cô sắp tham gia một phim ly kỳ, hồi hộp thì khán giả đã khoanh vùng Yến Tam Hợp, vì đây là dự án thích hợp nhất lúc này.