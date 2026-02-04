Trung vệ Lý Đức và “hot girl bắn súng” Phí Thanh Thảo lại lộ khoảnh khắc tình tứ

Sau nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, trung vệ Phạm Lý Đức và nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh nắm tay tình cảm của cả hai bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao dư luận.

Mạng xã hội những ngày đầu tháng 2 tiếp tục rộ lên bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa cầu thủ bóng đá Phạm Lý Đức và nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo. Nguyên nhân xuất phát từ một bức ảnh được Thanh Thảo đăng tải trên Instagram Story, ghi lại khoảnh khắc cô nắm tay Lý Đức tại một quán cà phê.

Đáng chú ý, hình ảnh này chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn trước khi bị xóa khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, động thái này không ngăn được việc bức ảnh bị cư dân mạng chụp màn hình và chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, khiến tin đồn tình cảm của cặp đôi tiếp tục “nóng” trở lại.

Trong bức ảnh được lan truyền, hai người thể hiện sự gần gũi với cử chỉ nắm tay thân mật. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Lý Đức và Phí Thanh Thảo không đơn thuần chỉ dừng ở mức bạn bè như những gì từng chia sẻ trước đó.

Tin đồn kéo dài từ sau SEA Games 33

Thực tế, chuyện Lý Đức và Phí Thanh Thảo vướng nghi vấn hẹn hò đã xuất hiện từ khá lâu. Sau SEA Games 33, cộng đồng mạng bắt đầu “soi” ra nhiều chi tiết trùng hợp giữa hai vận động viên trẻ. Trong đó, hình ảnh Thanh Thảo sử dụng ốp điện thoại in khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của Lý Đức từng khiến dân mạng xôn xao.

Không dừng lại ở đó, nữ xạ thủ còn bị phát hiện xuất hiện tại Tây Ninh - quê nhà của Lý Đức và chụp ảnh cùng gia đình nam cầu thủ. Những chi tiết này càng khiến nghi vấn tình cảm của cả hai được lan truyền mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội.

Dù vậy, ở thời điểm cuối năm 2025, cả Lý Đức lẫn Phí Thanh Thảo đều từng lên tiếng phủ nhận. Thanh Thảo khẳng định hai người chỉ là bạn bè thân thiết.

Cặp đôi thường xuyên có tương tác qua lại trên mạng xã hội

Hai gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam

Phạm Lý Đức (sinh năm 2003, quê Tây Ninh) là một trong những trung vệ trẻ được đánh giá cao. Anh từng góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 cũng như đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026 và hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Với thể hình tốt, lối chơi chắc chắn, Lý Đức được xem là nhân tố tiềm năng ở hàng phòng ngự trong tương lai cho ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004, Hà Nội) là gương mặt nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cô gây ấn tượng khi giành huy chương bạc nội dung 10 m súng trường hơi nữ tại SEA Games 33, đồng thời được cộng đồng mạng chú ý nhờ ngoại hình cá tính và phong cách trẻ trung.

Trung vệ Phạm Lý Đức là một trong những cái tên nổi bật của U23 Việt Nam.

Sau khi hình ảnh nắm tay lan truyền, cả Lý Đức và Phí Thanh Thảo vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Điều này càng khiến câu chuyện trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn thể thao lẫn mạng xã hội.