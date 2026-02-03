Bản đồ Tết 2026: Những biểu tượng quen thuộc của TP.HCM "thay áo mới" thế nào?

HHTO - Hồ Con Rùa "đổi màu" đón Tết, Chợ Bến Thành cũng "mặc áo mới" - việc những địa điểm mang tính biểu tượng của TP.HCM chỉnh trang chào Xuân Bính Ngọ 2026. Bên cạnh đó, Phố Ông Đồ và Đường hoa Nguyễn Huệ đang được teen háo hức chờ check-in.

Những biểu tượng quen thuộc khoác "áo mới"

Câu chuyện "thay áo mới" đón Tết của Hồ Con Rùa - một địa điểm mang tính biểu tượng của TP.HCM hiện đang thu hút nhiều thảo luận. Ban đầu, lớp sơn màu xanh ngọc mới gây tranh cãi vì tương phản với nét rêu phong cũ. Sau nhiều ý kiến đóng góp từ cộng đồng, đến ngày 1/2, khu vực này nhanh chóng được chuyển sang tông màu xám ghi trung tính hơn. Dù vậy, trên các hội nhóm nhiếp ảnh, nhiều ý kiến vẫn tiếc nuối vẻ đẹp nguyên bản của lớp đá rửa ngày xưa.

Ngày 1/2, khu vực Hồ Con Rùa trong quá trình thi công "thay áo" lần 2.

Diện mạo mới của Hồ Con Rùa.

Cách đó không xa, Chợ Bến Thành cũng đang thu hút sự chú ý. Dù rào chắn thi công chưa gỡ bỏ hoàn toàn, những hình ảnh ban đầu về họa tiết sóng nước màu xanh trên nền quảng trường đã tạo ra hai luồng dư luận. Một bên cho rằng thiết kế này "lệch pha" với kiến trúc cổ điển của ngôi chợ trăm tuổi. Bên cạnh đó, không ít Gen Z kiên nhẫn chờ đợi ngày hoàn thiện, hy vọng sự kết hợp mới mẻ này sẽ mang lại diện mạo ấn tượng hơn cho khu vực trung tâm.

Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Những điểm đến truyền thống ghi điểm tuyệt đối

Trong khi đó, những không gian Tết truyền thống "đến hẹn lại lên" đang thu hút ngày càng đông người dân đến check-in cho những bộ ảnh mang không khí Tết đến Xuân về.

Phố Ông Đồ 2026 diễn ra từ ngày 1/2 đến ngày 21/2/2026.

Nổi bật nhất là Phố Ông Đồ (Nhà Văn hóa Thanh Niên) với concept "Đại Mã Khai Xuân" năm 2026. Khu vực trung tâm gây ấn tượng mạnh nhờ mô hình bàn cờ vua khổng lồ và quân Mã - linh vật Tết Bính Ngọ. Ngoài ra, dàn "chiến mã" được thiết kế mạnh mẽ, hiện đại cũng khiến du khách xếp hàng dài chờ chụp ảnh.

Du khách "check-in" với quân Mã trên bàn cờ vua sáng tạo trong ngày khai mạc Phố Ông Đồ.

Song song đó, chuỗi hoạt động "Trên bến dưới thuyền" tại khu vực Quận 8 cũ vẫn giữ sức hút riêng nhờ không gian vận chuyển hoa Tết tấp nập, đậm chất Nam Bộ mà hiếm tiểu cảnh nhân tạo nào tái hiện được.

Chợ Hoa Xuân Trên Bến Dưới Thuyền Tết Bính Ngọ﻿ diễn ra từ ngày 2/2 - 15/2. - Ảnh: BTC

Cuộc đua của các "ông lớn" và "ngôi sao hy vọng"

Các trung tâm thương mại cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu. Diamond Plaza tiếp tục chứng minh gu thẩm mỹ ổn định với các hoạt cảnh lân sư rồng, hoa mai phối màu rực rỡ nhưng sang trọng. Thiso Mall lại chọn hướng đi phá cách khi khoác lên tượng robot khổng lồ chiếc áo dài đỏ truyền thống - một sự giao thoa thú vị giữa văn hóa đại chúng và Tết Việt.

Diamond Plaza ghi điểm với loạt tiểu cảnh bắt mắt.

Nhiều netizen xem Diamond Plaza như "cuốn lịch" vì "mỗi mùa" một concept.

Robot tại TTTM Thiso Mall "lên đồ" đón Tết Bính Ngọ.

Trong khi đó, khu vực công viên bến Bạch Đằng - Ga Ba Son dù sở hữu bối cảnh sông thoáng đãng nhưng phần trang trí được đánh giá là khá an toàn, chưa "đủ wow". Chính vì thế, Đường hoa Nguyễn Huệ đang được xem là "ngôi sao hy vọng" để gỡ gạc lại điểm số visual cho mùa Tết này. Giới trẻ đang đặt niềm tin vào một cú "chốt hạ" mãn nhãn tại đây, để chuyến du Xuân Bính Ngọ có thêm những khung hình rực rỡ nhất.

Nhiều người cho rằng vườn hoa khu vực Ga Ba Son còn "hiền", chưa "đủ wow".