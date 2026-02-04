Vụ chú chó bị thiêu ở Trung Quốc: Bố nói con "đã biết sợ", đền bù 22 triệu

HHTO - Vụ việc chú chó cưng bị hai bé trai nghịch pháo thiêu sống đang gây tranh cãi dữ dội. Dù phụ huynh lên tiếng rằng con mình "đã biết sợ" và thống nhất mức bồi thường hơn 22 triệu đồng, dư luận vẫn đặt dấu hỏi lớn về cách giáo dục con trẻ của một số bậc phụ huynh sau sự cố đau lòng này.

Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chú chó bị chết cháy trong lồng sắt. Sự việc xảy ra vào ngày 1/2 tại khu chung cư ở thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô). Theo hình ảnh camera giám sát, hai bé trai trong lúc nghịch pháo hoa ở sân chung đã châm lửa vào phần vải che lồng chó. Ngọn lửa bùng lên nhanh khiến vật nuôi bên trong không thể thoát thân.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/2/2026.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, ngày 3/2, phụ huynh của một trong hai bé trai đã chính thức lên tiếng. Người cha cho biết ngay khi nhận được điện thoại thông báo, gia đình đã đến đồn cảnh sát để làm việc trực tiếp với chủ chó.

Chia sẻ về tâm lý của con trai sau sự việc, vị phụ huynh này nói: "Hiện tại cháu đang rất hoảng sợ, cháu cũng đã biết lỗi và vô cùng hối hận". Người cha thừa nhận qua video, ông thấy con mình có lỗi khi giúp bạn châm pháo, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Người dân hỗ trợ dập lửa nhưng không thể cứu được chú chó Tiểu Vượng.

Về vấn đề bồi thường, sau quá trình làm việc dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, ba bên đã ký vào biên bản thỏa thuận. Cụ thể, mỗi gia đình bé trai sẽ chịu trách nhiệm chi trả 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng). Tổng mức bồi thường cho chủ chó là 6.000 tệ (tương đương khoảng hơn 22 triệu đồng).

Gia đình này cũng đăng tải video xin lỗi công khai, cam kết sẽ giám sát con nghiêm khắc hơn. "Chúng tôi đã hòa giải xong và xin lỗi trực tiếp. Hy vọng gia đình chủ chó nguôi giận và mọi người ngừng lan truyền tin đồn chúng tôi trốn tránh trách nhiệm", phụ huynh này chia sẻ.

Bài đăng cũng cho biết người ký biên bản hòa giải là cụ ông trong nhà.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 3/2, chủ nhân chú chó Samoyed đã lên tiếng trên Weibo cá nhân. Cô bày tỏ sự bức xúc và cho rằng gia đình mình đã bị gây áp lực. Cô cũng cảm thấy thất vọng trước thái độ không thiện chí của đối phương, đặc biệt là việc họ đã mặc cả tiền bồi thường.

Dù biên bản thỏa thuận đã được ký kết và phương án bồi thường được thông qua, vụ việc vẫn chưa thể lắng xuống trên các diễn đàn mạng. Nhiều ý kiến cho rằng con số 6.000 tệ là quá nhỏ so với giá trị tinh thần của thú cưng đã được gia đình chủ nuôi dưỡng suốt 7 năm. Trước đó, từng có thông tin phía chủ chó muốn từ chối nhận tiền vì quá đau lòng, nhưng cuối cùng sự việc đã được khép lại theo hướng hòa giải dân sự.

Đoạn CCTV ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. - Clip: Weibo.

Bên cạnh đó, chia sẻ "con đã biết sợ" của vị phụ huynh trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một bình luận nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen đặt vấn đề: Nếu nạn nhân không phải là vật nuôi mà là con người, liệu câu nói "cháu biết sợ rồi" để xoa dịu dư luận có được chấp nhận?