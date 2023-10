Trước giờ G "Wow K-Music": Siwon khoe thân hình "cực cháy", Chanyeol đi bán gậy cổ vũ?

Team TP.HCM tuần này kiểu "ra đường là gặp idol K-Pop": Đầu tuần là Lisa, cuối tuần Chanyeol, iKON HHT - Tuần thứ ba của tháng 10 là tuần siêu nhộn nhịp của fan K-Pop, đặc biệt là người hâm mộ sống tại TP.HCM. Hàng loạt sự kiện có sự tham gia của các sao Hàn diễn ra cùng thời điểm đã tạo nên cục diện "ra đường là gặp idol" tại Sài Gòn.

Phim Hoa ngữ gây cười vì chuyển cảnh “phèn chua”: “Vi Hữu Ám Hương Lai” góp mặt HHT - Vì hiệu ứng chuyển cảnh như trình chiếu Powerpoint, bộ phim đang hot “Vi Hữu Ám Hương Lai” khiến người xem không khỏi phì cười. Cnet cũng theo đó điểm danh lại một số phim có hiệu ứng chuyển cảnh “phèn chua” khiến bộ phim mất điểm một cách đáng tiếc.

BamBam xứng danh "rể Việt": Vừa hạ cánh đã đội ngay nón lá, "càn quét" ẩm thực Việt HHT - Đến Việt Nam để thực hiện world tour nhưng có vẻ BamBam lại đam mê "food tour" hơn khi hỏi fan Việt đủ chỗ ăn uống ngay khi vừa đặt chân tại TP.HCM.

Travis Kelce và Joe Alwyn khi hẹn hò Taylor Swift: Cách nắm tay đã thấy sự khác biệt HHT - Những cử chỉ ân cần của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đối với người bạn gái Taylor Swift khiến các Swifties đặt anh lên bàn cân so sánh với bạn trai cũ 6 năm của Taylor là nam diễn viên Joe Alwyn.

Hai thế hệ Người Dơi Christian Bale và Robert Pattinson lần đầu tham gia dự án chung HHT - "The Boy and The Heron" (Cậu Bé và Chim Diệc) của đạo diễn Hayao Miyazaki gây chú ý khi công bố poster và dàn diễn viên lồng tiếng cực khủng tại thị trường Hollywood.

Jung Kook BTS kết hợp chủ hit "Stay" phát hành ca khúc nghe là nghiền "TOO MUCH" HHT - Trước thềm ra mắt album solo, Jung Kook khiến người hâm mộ "chạy deadline" không kịp khi kết hợp chủ hit "STAY" - The Kid LAROI, khoe trọn giọng hát ngọt ngào, cuốn hút trong "TOO MUCH".

Britney Spears từng có thai với Justin Timberlake, hé lộ lý do cạo đầu do khủng hoảng HHT - Trước thềm ra mắt cuốn tự truyện "The Woman In Me", Britney Spears đã hé lộ loạt sự thật chấn động xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô. Khán giả bất ngờ trước thông tin Britney Spears từng có thai với Justin Timberlake năm 19 tuổi.

Lưu ý trước thềm concert BamBam tại TP.HCM: Không mua vé vẫn có thể gặp idol HHT - Không mua vé concert, người hâm mộ vẫn có thể tới gặp BamBam trong họp báo, fansign tổ chức trước ngày diễn. Fan cần để ý kỹ các mốc thời gian, quyền lợi hạng vé cũng như các lưu ý về đồ bị cấm tại concert để ngày "quẩy" cùng BamBam diễn ra thuận lợi.