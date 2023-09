Fancon SUPER JUNIOR D&E: Màn cầu hôn được Donghae - Eunhyuk hát chúc mừng

HHT - Fancon (fan meeting kết hợp concert) của SUPER JUNIOR D&E diễn ra tại TP.HCM có nhiều khoảnh khắc khiến ELF (fandom của SUPER JUNIOR) phải xuyến xao. Donghae và Eunhyuk đã đội nón lá biểu diễn và đùa nghịch trên sân khấu, thích thú khi thấy màn cầu hôn bất ngờ của fan.

Tối 2/9, hai mảnh ghép của SUPER JUNIOR đã trở lại TP.HCM với fancon của nhóm nhỏ D&E - Donghae và Eunhyuk. Hai "anh chú" vừa trình diễn, vừa chơi trò chơi vừa trò chuyện, tương tác với người hâm mộ, tạo nên vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ.

Đại diện ELF Việt Nam đã gửi vào phòng chờ 2 chiếc nón lá được trang trí độc nhất, dành tặng cho 2 nam idol. Donghae và Eunhyuk đã đội chiếc nón lá này ra sân khấu và ngẫu hứng một "tiểu phẩm" kiếm hiệp khiến fan cười ngất.

Theo fan có mặt chia sẻ, khi 2 nam thần tượng đang biểu diễn ca khúc Still You, Donghae đã để ý thấy một bạn fan trong tình trạng không ổn tại Zone A. Nam idol đã lập tức ra hiệu ngừng biểu diễn để nhờ nhân viên hậu đài hỗ trợ bạn fan này. Cho đến khi mọi việc ổn, Donghae và Eunhyuk mới tiếp tục biểu diễn và may mắn, fancon diễn ra thành công tốt đẹp. Fan lại có thêm lý do để thêm "lụy" các "anh chú" của SUPER JUNIOR.

Khi concert dần đến hồi kết, một fanboy đã bất ngờ cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của hàng nghìn ELF. Donghae và Eunhyuk cũng không giấu nổi sự thích thú với khoảnh khắc đặc biệt này. Hai anh và khán giả có mặt đều hát vang điệp khúc Marry U như một lời cổ vũ tạo không khí và chúc mừng cho cặp đôi.

"Khoảnh khắc kết thúc chuyện tình 11 năm của chúng tôi. Khoảnh khắc duy nhất trên đời không bao giờ có lại", bạn fanboy chia sẻ video màn cầu hôn của mình cùng lời cảm ơn tới Donghae, Eunhyuk, cùng những khán giả đã chúc phúc cho anh.

Donghae và Eunhyuk cũng trổ tài "bắn tiếng Việt" để bày tỏ tình cảm với khán giả như nói "anh yêu em". Khép lại fancon, cả hai chàng trai cũng gửi lời nhắn nhủ với người hâm mộ sẽ ra sản phẩm mới và sớm trở lại Việt Nam với một nơi lớn hơn để fan không phải chịu nóng.