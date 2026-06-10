Trước thềm sinh nhật CAPTAIN BOY, fan mong chờ hoạt động offline kết hợp triển lãm

HHTO - “Solar” for CAPTAIN BOY là dự án mới nhất đang được fanbase Nông Trại Cừu tích cực chuẩn bị, hướng tới sinh nhật CAPTAIN BOY vào ngày 11/6. Hoạt động được các bạn Cừu Có Cánh mong chờ nhất trong project lần này chính là sự kiện offline kết hợp với triển lãm về CAPTAIN BOY.

Vận hành từ tháng 1/2025 đến nay, Nông Trại Cừu là ngôi nhà chung của các fan yêu mến CAPTAIN BOY với khoảng 3K followers (người theo dõi) trên đa nền tảng. Team chủ chốt của Nông Trại Cừu gồm 10 thành viên đều là Gen Z, chia nhau “cân” các mảng nội dung, thiết kế, quản lý cộng đồng và tổ chức project.

“Solar” for CAPTAIN BOY là dự án mới nhất đang được Nông Trại Cừu tích cực chuẩn bị, hướng tới sinh nhật CAPTAIN BOY vào ngày 11/6.

Bật mí với Hoa Học Trò, Nông Trại Cừu cho biết “Solar” - ánh Mặt Trời mang ý nghĩa về nguồn năng lượng ấm áp, là ánh sáng dẫn lối, cũng là sự hiện diện không thể thay thế - như cách CAPTAIN BOY luôn tỏa sáng theo cách riêng, không ngừng tiến về phía trước, trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho nhiều người hâm mộ.

“Với tụi mình, CAPTAIN BOY cũng mang ý nghĩa tương tự với "Solar" - là người truyền cảm hứng, mang đến năng lượng và động lực cho bản thân chúng mình dám làm những điều mới mẻ”, admin của fanbase chia sẻ.

Hoạt động được các bạn Cừu Có Cánh chờ mong nhất là buổi triển lãm và offline tổ chức đúng ngày 11/6.

Dự án “Solar” gồm nhiều hoạt động: Thiết kế visual concept, truyền thông sự kiện và được đầu tư nhất là buổi offline kết hợp triển lãm dành cho cộng đồng Cừu Có Cánh. Theo ban tổ chức, sự kiện Solar gồm có 3 hạng vé, gồm: Solar Gaze (100 vé) dành cho tham quan Mini Exhibition; hạng vé Solar Eclipse (47 vé) gồm tham quan triển lãm và tham dự offline; hạng “xịn” nhất Solar Infinity (6 vé) dành cho Top 6 nhà tài trợ có đóng góp nhiều nhất.

Quà tặng dành cho các hạng vé của sự kiện "Solar".

Sự kiện offline và triển lãm sẽ diễn ra từ 17h - 20h vào đúng sinh nhật CAPTAIN BOY là ngày 11/6 tại TP.HCM.

Đại diện ban tổ chức cho biết: “Với bọn mình, hoạt động phức tạp nhất có lẽ là là sự kiện offline kết hợp với Mini Exhibition. Đây là stage mà team dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị nhất, với mong muốn mang đến trải nghiệm chỉn chu và ý nghĩa nhất cho mọi người.

Tụi mình muốn tạo ra một không gian thật sự đặc biệt để các bạn fan có thể cùng nhau nhìn lại hành trình của CAPTAIN BOY thông qua hình ảnh, âm nhạc và những câu chuyện. Mini Exhibition sẽ được xây dựng theo concept của SOLAR, có cả phần sáng và phần tối."

Sơ đồ khu vực tổ chức sự kiện "Solar" được BTC công bố.

Trong triển lãm, BTC bố trí 3 khu vực, mỗi nơi sẽ kể một câu chuyện khác nhau về hành trình âm nhạc của CAPTAIN BOY, gồm: Nơi ánh sáng dừng chân, Vết nứt trong ánh dương, Vệt nắng sau tầng mây. Tới buổi trưng bày, các bạn Cừu Có Cánh sẽ có dịp tham gia game tương tác, lưu lại kỉ niệm, gửi lời chúc tới thần tượng…

Các thành viên của Nông Trại Cừu - Fanbase luôn tích cực "bế" idol.

Với team Nông Trại Cừu, điều khiến các bạn yêu mến nhất ở CAPTAIN BOY là năng lượng tích cực và sự chân thành của anh.

Câu nói “Có khóc thì cũng phải ngẩng cao đầu!” của CAPTAIN BOY không chỉ đơn thuần là lời động viên mà còn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, tích cực và cách đối diện với khó khăn của Đức Duy.

“Câu nói này đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong fandom, đặc biệt là những ai đang trải qua áp lực trong học tập, công việc hay cuộc sống. Đối với Nông Trại Cừu, đó còn là thông điệp đặc biệt với tụi mình. Đây còn là lời nhắc nhở rằng dù có những lúc mệt mỏi hay yếu lòng, mọi người vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy, tiếp tục cố gắng và tin vào những điều tích cực phía trước”, đại diện team chia sẻ.