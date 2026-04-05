Concert đầu tay của RHYDER: Phương Mỹ Chi “flexing”, Atus "lỡ lời" chuyện Captain Boy

HHTO - Không chỉ là một concert hoành tráng, LUMINARHY còn gây sốt khi loạt khoảnh khắc “đáng yêu ngoài kịch bản” của RHYDER và dàn khách mời liên tục viral.

Tối 4/4 tại TP.HCM, concert LUMINARHY của RHYDER chính thức diễn ra. Không chỉ mang đến một “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn để tri ân người hâm mộ, đêm diễn còn ghi lại nhiều khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa dàn nghệ sĩ, cùng loạt khoảnh khắc thú vị của chính RHYDER trên sân khấu.

Đêm concert ấn tượng của RHYDER đã khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay từ phần mở màn, RHYDER cho thấy rõ định hướng không đơn thuần là trình diễn mà là tái hiện hành trình 12 năm làm nghề. Setlist được sắp xếp theo dòng thời gian, đan xen cùng các VCR kể lại từng giai đoạn phát triển, từ một giọng ca nhí bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí 2013 đến một nghệ sĩ trẻ dần định hình màu sắc riêng.

Trên sân khấu, nam ca sĩ cũng có nhiều chia sẻ gần gũi cùng loạt khoảnh khắc giao lưu, giúp kết nối cảm xúc với khán giả xuyên suốt đêm diễn.

Không chỉ dừng lại ở ánh hào quang trên sân khấu, những hình ảnh phía sau cánh gà cũng khiến người hâm mộ chú ý. Khoảnh khắc RHYDER phải sử dụng bình oxy, lộ rõ dấu hiệu xuống sức sau các tiết mục cường độ cao đã khiến nhiều khán giả xót xa, đồng thời cho thấy nỗ lực lớn của nam nghệ sĩ cho concert đầu tay.

Đặc biệt, màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi - “bộ đôi” bước ra từ Giọng Hát Việt Nhí năm nào - đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn. Không chỉ mang đến tiết mục collab hoành tráng với phần trình diễn được dàn dựng công phu, Phương Mỹ Chi còn có những chia sẻ thú vị về người bạn đồng hành lâu năm.

Những tương tác tự nhiên, duyên dáng của hai nghệ sĩ giúp sân khấu trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ dừng lại ở phần trình diễn.

Thậm chí, giọng ca Bóng Phù Hoa còn hài hước "flexing chỉ là vô tình”, khi nhắc đến những thành tích ấn tượng của cả hai, rằng dù danh xưng “Quán quân hay Á quân thì hai anh em đều có đủ”, khiến khán giả thích thú.

Đáng chú ý, một trong những khoảnh khắc khiến khán giả "ôm tim" là màn tương tác giữa RHYDER, Captain Boy và Anh Tú Atus. Khi Atus bất ngờ nhắc đến việc “ở chung” với Captain Boy vào tối hôm trước, RHYDER lập tức có phản ứng hài hước, tạo nên tình huống đối đáp duyên dáng trên sân khấu.

Chemistry tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Bên cạnh đó, RHYDER cũng ghi điểm với những khoảnh khắc gần gũi khi đưa gia đình lên sân khấu cùng tham gia một tiểu phẩm nhỏ. Nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự ủng hộ khi có sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám như HIEUTHUHAI, Đức Phúc, Erik, BigDaddy, ISAAC, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam…

RHYDER mời đại gia đình lên sân khấu.

Đáng chú ý, RHYDER còn được cộng đồng mạng gọi vui là “làm được điều mà không phải ai cũng làm được” khi chỉ trong một đêm concert đã quy tụ đủ các gương mặt nổi bật của “vũ trụ Say Hi” như bộ ba Quán quân HIEUTHUHAI, NEGAV và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện và chúc mừng.

Khép lại bằng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, không thể phủ nhận sự đầu tư chuyên nghiệp là yếu tố giúp LUMINARHY tạo được dấu ấn. Với đêm diễn đầu tay, RHYDER không chỉ chứng minh khả năng tổ chức một concert quy mô lớn, mà còn cho thấy tư duy xây dựng trải nghiệm mang tính tổng thể.