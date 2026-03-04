Từ 15/3, nhiều quy định mới về đăng ký cư trú người dân cần biết

HHTO - Từ ngày 15/3, các quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó bổ sung và điều chỉnh nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc đăng ký thường trú, tạm trú, đặc biệt là thủ tục cho người chưa thành niên và quy trình xóa đăng ký thường trú.

Đăng ký cư trú cho trẻ em: Cha mẹ hoặc người giám hộ phải trực tiếp thực hiện

Theo quy định mới, khi làm thủ tục đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người chưa thành niên, cha, mẹ hoặc người giám hộ là người trực tiếp kê khai thông tin và ký xác nhận vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp trẻ em đăng ký cư trú tại nơi không phải chỗ ở của cha, mẹ hoặc người giám hộ, người giám hộ vẫn phải đứng ra kê khai và xác nhận theo quy định. Nếu có quyết định của tòa án giao quyền nuôi dưỡng, người được giao quyền chăm sóc sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục.

Quy định này nhằm làm rõ trách nhiệm của người đại diện hợp pháp, hạn chế tình trạng khai báo thiếu chính xác hoặc phát sinh tranh chấp về nơi cư trú của trẻ em.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Xóa đăng ký thường trú: Cơ quan chức năng phải xử lý nhanh

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy trình xóa đăng ký thường trú. Theo đó, khi có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện việc xóa đăng ký trong thời hạn 1 ngày.

Thông tin sau khi xóa sẽ được cập nhật ngay vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu thống nhất, tránh sai lệch giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử.

Giảm thủ tục rườm rà, tăng tính minh bạch

Theo đánh giá, các quy định mới giúp đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tăng trách nhiệm của người dân và cơ quan quản lý trong việc kê khai, cập nhật thông tin cư trú. Việc chuẩn hóa dữ liệu cư trú cũng được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, phục vụ tốt hơn cho các thủ tục hành chính liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Người dân được khuyến nghị chủ động tìm hiểu quy định mới, kiểm tra lại thông tin cư trú của bản thân và các thành viên trong gia đình để kịp thời điều chỉnh, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 15/3.