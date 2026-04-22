Tú Hảo công khai hẹn hò Quỳnh Lý, hóa ra cặp đôi có điểm chung từ 10 năm trước

HHTO - Vừa bị Lâm Vỹ Dạ "bắt tại trận" được Quỳnh Lý đưa về sau buổi ra mắt phim "Đại Tiệc Trăng Máu 8", Tú Hảo đã chính thức cho "đằng ấy" danh phận.

Từ tối 21/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của diễn viên Quỳnh Lý và người mẫu Tú Hảo - Quán quân The Face 2017 tại buổi ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đáng chú ý, sau khi kết thúc sự kiện chuẩn bị ra về, netizen bắt gặp cuộc trò chuyện giữa cặp đôi và Lâm Vỹ Dạ, cả hai bị đàn chị "hỏi khó" về tình huống Quỳnh Lý và Tú Hảo đi về chung một xe.

Hành động "không giấu giếm không công khai" của Tú Hảo - Quỳnh Lý khiến Lâm Vỹ Dạ thích thú "dí tới bến".

Một ngày sau, Tú Hảo chính thức cho Quỳnh Lý "danh phận" khi chia sẻ những bức ảnh chụp chung của cả hai, cùng diện đồ đôi, cùng đi du lịch, tương tác thân mật. Động thái báo tin vui của Tú Hảo nhanh chóng khiến bạn bè, đồng nghiệp hồ hởi chúc mừng. Hoa hậu Thiên Ân tỏ ra hờn dỗi: "Nè he vậy mà bữa đi phim giấu tui he", diễn viên Phát La hóm hỉnh: "Em 'giấu' kỹ quá anh chẳng biết gì cả". Dàn sao Việt như Minh Tú, Trúc Anh, Khổng Tú Quỳnh... dành nhiều lời khen cho cặp đôi "trai tài - gái giỏi".

Dàn sao Việt thở phào vì "ngày này cũng tới".

Quỳnh Lý﻿ - Tú Hảo sở hữu size gap đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Tú Hảo và Quỳnh Lý đã có một năm tìm hiểu trước khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với khán giả. Nói về độ tính cách của cả hai khi ở cạnh nhau, Tú Hảo miêu tả ngắn gọn: "Nữ hay cọc, gặp nam hay ghẹo". Qua những bức ảnh chụp chung, Quỳnh Lý và Tú Hảo được khán giả nhận xét "cùng tần số", nhí nhảnh, đáng yêu.

Trước khi tung loạt ảnh "tay trong tay", khán giả phát hiện Tú Hảo - Quỳnh Lý từng chung khung hình khi bê tráp cho đám cưới của ca/nhạc sĩ Andiez Nam Trương.

Quỳnh Lý tạo ranh giới giữa tình cảm cá nhân và công việc, mong nhận được sự ủng hộ, tôn trọng từ khán giả.

Tú Hảo (Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996), là người mẫu, diễn viên, fashionista. Tú Hảo trở thành học trò của siêu mẫu Lan Khuê tại chương trình The Face Vietnam 2017 và giành vị trí Quán quân. Cô gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng về phong cách thời trang, từ cá tính năng động đến ngọt ngào, quyến rũ. Trên trang cá nhân, người đẹp 9X thường chia sẻ những hình ảnh tham gia sự kiện hay tụ tập cùng bạn bè, hiếm khi công khai chuyện tình cảm cá nhân.

Quỳnh Lý, tên thật Lý Hạo Mạnh Quỳnh, sinh năm 1995, hoạt động chính ở lĩnh vực diễn viên. Nhìn lại sự nghiệp của Quỳnh Lý, netizen phát hiện một điểm trùng hợp thú vị: Cùng năm Tú Hảo trở thành Quán quân Gương Mặt Thương Hiệu, Quỳnh Lý - thành viên nhóm Khủng Long Tí Hon - cũng đạt giải Quán quân Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội.

Sau khi trở thành Quán quân ở những cuộc thi chuyên nghiệp, sự nghiệp của Quỳnh Lý - Tú Hảo ngày càng mở rộng.

Với sự nghiệp diễn xuất, Quỳnh Lý chủ yếu tham gia các dự án web-drama như Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập Kể, Ai Chết Giơ Tay?, Ghe Bẹo Ghẹo Ai?..., hoạt động ở sân khấu kịch. Đến năm 2023, nam diễn viên được chú ý nhiều hơn nhờ vai diễn trùng tên với nghệ danh trong phim Nhà Bà Nữ. Sau đó, Quỳnh Lý tham gia thêm các dự án như Kẻ Ẩn Danh (2023), Điều Ước Cuối Cùng (2025), Đại Tiệc Trăng Máu 8 (2026).