Từ Joe Alwyn đến Travis Kelce, Taylor Swift nhắc không sót một ai trong album mới

HHT - Netizen đã soi từng lời ca và nhanh chóng điểm danh từng anh chàng được cho là cảm hứng sáng tác của Taylor Swift trong album mới "The Tortured Poets Department".

Mới đây, Taylor Swift đã cho ra mắt album phòng thu thứ 11 mang tên The Tortured Poets Department. Album này nhận về hơn 313 triệu lượt nghe trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu ra mắt, trở thành màn ra mắt thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của Taylor. The Tortured Poets Department đã từng được nhiều người hâm mộ đồn đoán sẽ là album dành riêng cho Joe Alwyn - người từng hẹn hò với Taylor hơn 6 năm. Bên cạnh Joe, người hâm mộ còn tìm ra nhiều lời bài hát được cho là nhắc đến một số chàng trai khác, vậy họ là ai?

Joe Alwyn

Joe Alwyn được xem là nguồn cảm hứng chính cho album lần này, khi nhiều lời hát thể hiện được các nét tương đồng đến chuyện tình giữa anh và Taylor. Trong ca khúc So Long, London, bản nhạc được cho là nhắc nhiều nhất đến Joe, Taylor đã hát rằng “I left all I knew, you left me at the house by the Heath” (tạm dịch: Em bỏ lại những điều quen thuộc, còn anh bỏ lại em nơi căn nhà phố Heath).

Taylor từng có khoảng thời gian sống chung cùng Joe Alwyn tại một căn nhà ở gần công viên Hampstead Heath, Luân Đôn, Anh Quốc. Các Swifties cũng không khó khi phát hiện ra công viên Hampstead Heath đã từng được nhắc đến trong ca khúc London Boy từ album Lover, ca khúc được cho miêu tả về chàng người yêu đến từ xứ sở sương mù của Taylor.

Không chỉ nhắc về kỷ niệm cũ thời còn mặn nồng cùng Joe, Taylor Swift còn phần nào trách móc anh chàng vì chưa từng dũng cảm để tiến xa hơn với cô. “You swore that you loved me, but where were the clues? I died on the altar waitin' for the proof” (tạm dịch: Anh thề rằng rất yêu em, nhưng chẳng thấy thể hiện gì? Em mòn mỏi trên thành đường để chờ anh chứng minh).

Đối với Taylor, “bằng chứng tình cảm" mà cô mong muốn từ người ấy chính là lời cầu hôn. Trong ca khúc Paper Rings thuộc album Lover, Taylor đã khẳng định rằng “I like shiny things, but I’d marry you with paper rings” (tạm dịch: Em đúng là thích những món trang sức sáng chói, nhưng em bằng lòng lấy anh chỉ với chiếc nhẫn bằng giấy).

Matty Healy

Hậu chia tay Joe Alwyn, Taylor Swift từng dính vào tin đồn hẹn hò với giọng ca chính của nhóm The 1975 - Matty Healy. Trong ca khúc The Tortured Poets Department, Taylor đã hát “We declared Charlie Puth should be a bigger artist. I scratch your head, you fall asleep. Like a tattooed golden retriever” (tạm dịch: Chúng ta cùng nhất trí rằng Charlie Puth xứng đáng được nổi tiếng hơn. Em gãi đầu anh, anh thiếp đi như một chú cún lông vàng xăm mình). Matty có mối quan hệ khá thân thiết với nam ca sĩ Charlie Puth, nam ca sĩ cũng từng nhiều lần dành lời khen cho tài năng của Charlie trên Twitter.

Hình tượng một anh chàng xăm mình xuất hiện trong lời hát cũng ít nhiều miêu tả đúng về Matty ngoài đời, khi anh có rất nhiều hình xăm. Đặc biệt, khi so sánh tính cách một người với chú cún lông vàng, người đó thường sở hữu tính cách vui nhộn và dễ gần, trùng khớp với tính tình của giọng ca Somebody Else.

Travis Kelce

Dù là mối tình gần nhất của Taylor Swift, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại đưa Travis vào album lần này. Cụ thể, trong ca khúc So High School, Taylor đã hát rằng: “Are you gonna marry, kiss or kill me? (Kill me) It's just a game, but really” (tạm dịch: Anh sẽ cưới em, hôn em hay khử em đây người ơi, chỉ là một trò chơi lựa chọn thôi, hãy trả lời đi).

Lời hát này được cho là nhắc đến một cuộc phỏng vấn của Travis Kelce vào năm 2016. Travis đã được người phỏng vấn hỏi về lựa chọn của anh cho một trò chơi có tên là “Marry, Kiss and Kill", anh sẽ lựa chọn những hành động tương ứng với ba ca sĩ nữ là Taylor Swift, Ariana Grande, Katy Perry. Đến cuối, Travis đã chọn hôn Taylor. Travis giải thích rằng anh chỉ chọn vì là yêu cầu bắt buộc của trò chơi chứ không hề có ý xúc phạm đến những nữ nghệ sĩ này.