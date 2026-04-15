Từ mai miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông, Hà Nội sẽ mưa to vào thời điểm nào?

HHTO - Mưa dông ở miền Bắc sắp bắt đầu, thời tiết thay đổi mạnh sau đợt nắng nóng kéo dài. Ở Hà Nội sẽ mưa to khi nào và trong 2 ngày sắp tới có những điều gì cần đặc biệt lưu ý về thời tiết?

Ở Hà Nội đã chấm dứt nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày xuống dưới 35oC), tuy nhiên trời vẫn rất oi bức. Chiều nay, 15/4, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vẫn ở mức 40 - 41oC, tức là không khác gì mấy so với vài hôm trước.

Nhưng sự nóng nực ở miền Bắc cũng sắp chấm dứt hoàn toàn. Dự báo từ ngày mai, 16/4, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác, ban đầu sẽ ở khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Đêm 16/4, sáng 17/4, dự báo mưa dông mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác, bao gồm Thủ đô Hà Nội.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 15/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mặc dù nắng nóng đã kết thúc nhưng ở Hà Nội có những điều cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là ngày mai, 16/4, trời có thể sẽ rất oi bức, gây cảm giác ngột ngạt, nhiệt độ thực tế sẽ ngang hoặc tăng 1oC so với hôm nay. Đây là trạng thái thường thấy trước khi thay đổi thời tiết, những người bị các bệnh huyết áp, dị ứng nên chú ý bảo vệ sức khỏe.

Thứ hai, do không khí lạnh yếu “tương tác” với không khí nóng sẵn có, đêm 16/ 4 đến sáng 17/4, ở Hà Nội có thể có mưa to, dông, sét. Các tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng có nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, dông, lốc, sét, gió giật, mưa đá.

Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc đêm 16/4, sáng 17/4 (Những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những lúc thời tiết thay đổi mạnh thì nhiều người dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, vì vậy người dân lưu ý trong ngày uống nhiều nước, mặc trang phục nhẹ thoáng và nếu đang ở ngoài trời mà thấy mưa to, gió mạnh thì cần tìm chỗ trú ngay.