12 con giáp tuần 13/4 - 19/4: Tuổi nào ổn định, tuổi nào cẩn thận chi tiêu?

HHTO - Tuần 13/4 - 19/4 vẫn nằm trong tiết Thanh Minh với năng lượng ổn định, rõ ràng. Trong 12 con giáp, tuổi nào hợp với tuần này? Mỗi tuổi cần lưu ý gì để tận dụng tốt thời điểm, hay như người xưa hay gọi là "vận khí" của tiết khí này?

Với năng lượng trong - sáng - rõ ràng của tuần cuối tiết Thanh Minh, mỗi con giáp nên lưu ý những gì?

Tuổi Tý: Thuộc hành Thủy, người tuổi Tý vốn linh hoạt, lại hợp với mệnh Thủy của năm và sự ổn định của tiết Thanh Minh. Trong tuần này, người tuổi Tý nên tận dụng khả năng thích nghi của bản thân trước những thay đổi nhỏ trong công việc, nhưng tránh đổi kế hoạch liên tục.

Tuổi Sửu: Vốn có tính “chậm mà chắc”, người tuổi Sửu hợp với năng lượng của tiết Thanh Minh. Trong tuần cuối của tiết khí này, công việc không nhiều biến động, nhưng người tuổi Sửu nên tránh trì hoãn mà cần tập trung hoàn thành từng việc cụ thể nếu không muốn bị dồn trách nhiệm lại.

Tuổi Dần: Người tuổi Dần luôn chủ động, có tính cạnh tranh cao, trong tuần này dễ có cơ hội mở hướng mới trong công việc hoặc tình cảm. Tuy nhiên, nên chọn lọc cơ hội, không phân tán năng lượng thì các kế hoạch mới dễ phát triển.

Tuần này, người tuổi Sửu nên hoàn thành những việc dang dở để tránh dồn áp lực sang tuần sau. Ảnh minh họa: The Chosunilbo JNS/ Imazins via GI.

Tuổi Mão: Thuộc hành Mộc, tuổi Mão với sự bình tĩnh và tinh tế cũng được coi là hợp với các tiết khí trong mùa Xuân. Trong tuần này, người tuổi Mão nên nương theo năng lượng của tiết khí: Nên chú ý các chi tiết, làm gì cũng cần rõ ràng, tỉ mỉ, không nên vội vàng, dễ dẫn đến sai sót.

Tuổi Thìn: Đây là tuổi thường gắn với hành động và quyết định, nhưng trong thời điểm năng lượng của tự nhiên đang ổn định thì việc đi chậm lại là cần thiết. Tuần này, người tuổi Thìn nên ưu tiên việc quan trọng, tránh quyết định vội vã.

Tuổi Tỵ: Thuộc hành Hỏa hợp với năng lượng Hỏa của năm Bính Ngọ nhưng tuần này, tuổi Tỵ lại hơi "lệch năng lượng" với tính trầm ổn của tiết Thanh Minh. Vì vậy, đây là tuần phù hợp để rà soát các kế hoạch, cẩn thận về tài chính, chú ý tránh chi tiêu bốc đồng.

Theo quan niệm của người xưa về tiết Thanh Minh thì tuần này (13/4 - 19/4) là lúc để điều chỉnh và hoàn thiện, bất kỳ ai cũng nên hiểu rõ điểm mạnh và chưa mạnh của mình để cuộc sống hằng ngày được nhẹ nhõm hơn, tránh căng thẳng không cần thiết.

(Còn tiếp)

*Thông tin mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.