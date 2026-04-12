Hiện tượng vệt sáng lạ như sao chổi trên bầu trời Đà Nẵng: Thực ra là gì?

HHTO - Một vệt sáng được miêu tả là trông như sao chổi xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng vào buổi tối, khiến nhiều người tò mò. Vậy đây có phải sao chổi không, hay thực ra nó là gì?

Nhiều người dân ở Đà Nẵng và một số khu vực tại miền Trung đã nhìn thấy một vệt sáng lạ trên bầu trời vào tối 11/4. Vệt sáng có một điểm sáng phía trước, phía sau kéo dài, xòe rộng giống như “đuôi sao chổi” và di chuyển chậm.

Những hình ảnh vệt sáng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo nhiều suy đoán, từ thiên thạch đến… đĩa bay, thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật nhắc đến những yếu tố siêu nhiên.

Tuy nhiên, hiện tượng này nhiều khả năng liên quan đến việc phóng tên lửa diễn ra cùng thời điểm.

Theo trang Xinhua và CGTN, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Smart Dragon-3 (SD-3) vào lúc 19h32' ngày 11/4 (là 18h32' theo giờ Việt Nam) từ vùng biển ngoài khơi Dương Giang (tỉnh Quảng Đông), đưa một vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo đã được thiết lập sẵn ​​để thúc đẩy công nghệ Internet vệ tinh.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân ở một số nước lân cận, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát được hình ảnh "vệt sáng" như trên.

Tên lửa Smart Dragon-3 được phóng vào tối 11/4. Ảnh: China Media Group.

Theo các trang về công nghệ và vũ trụ, hình dạng “đuôi sao chổi” đặc biệt của những vệt sáng như thế này thực chất là do khí xả từ tên lửa ở trên cao. Ở đó, khí xả giãn nở mạnh, có thể tạo nên hình như cánh quạt. Nếu thời điểm phóng rơi vào lúc chập tối, khi mặt đất đã tối nhưng ánh Mặt Trời vẫn chiếu tới tầng cao, phần khí xả này sẽ được chiếu sáng, tạo thành vệt sáng rõ và có thể có nhiều hình dạng.

Hiện tượng này từng xảy ra nhiều lần trên thế giới và dù trông khá “siêu nhiên" nhưng thực chất là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, nhìn khá thú vị mà thôi.