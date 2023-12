Từ việc hai Batman vắng bóng trong "Aquaman 2", thấy gì về sự hỗn loạn của Vũ trụ DC?

HHT - Từng được kỳ vọng là hai nhân vật sát cánh cùng Aquaman trong "Aquaman and the Lost Kingdom", thế nhưng hai Người Dơi lại vắng mặt. Chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 29/7/2022, tài tử Jason Momoa - nam chính hai phần phim Aquaman- đã đăng bức ảnh chụp cùng Ben Affleck trên trang cá nhân, anh viết: "Bruce (Batman) và Arthur (Aquaman) đoàn tụ! Tôi yêu và nhớ bạn".Bài đăng của Jason Momoa lúc bấy giờ đã làm cộng đồng người hâm mộ DC "dậy sóng". Vì dòng trạng thái của nam diễn viên không khác gì một lời khẳng định Affleck sẽ tái hợp cùng anh trongAquaman 2 với vai diễn Người Dơi.

Ben Affleck sinh ngày 15/8/1972, là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch người Mỹ. Anh là sao hạng A tại Hollywood khi từng góp mặt trong nhiều phim lớn như Good Will Hunting (1997), The Accountant (2016) hay Argo (2012). Năm 2013, nam diễn viên được mời đóng Batman - một trong những siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất DC.

Ben Affleck diễn Batman trong hai dự án Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và từng hợp tác với "Aquaman" Jason Momoa trong "bom tấn" Justice League của đạo diễn Zack Snyder.

Nam diễn viên 51 tuổi cũng từng tham gia Suicide Squad (2016) với vai trò cameo (diễn viên khách mời). Batman của Ben Affleck được xem là một trong những phiên bản Người Dơi được khán giả yêu thích nhất màn ảnh rộng.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều tin đồn từng chỉ ra Michael Keaton - một tượng đài Batman khác của DC cũng góp mặt trong Aquaman 2. Michael Keaton sinh 5/9/1951, là nam diễn viên gạo cội của Hollywood. Ông từng hóa thân Người Dơi trong Batman (1989) và Batman Returns (1992).

Giả thuyết hai nhân vật Batman tham gia Aquaman and the Lost Kingdomhoàn toàn phù hợp với cốt truyện của phim. Bởi khi kẻ phản diện Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) đốt Orichalcum làm ô nhiễm môi trường toàn cầu, bộ đôi Batman có thể ra mặt hỗ trợ Aquaman. Trong đó, "Vua biển" sẽ lo chuyện dưới đại dương, còn hai Người Dơi sẽ xử lý các vấn đề trên mặt đất.

Mang đầy sự háo hức khi ra rạp thưởng thức Aquaman and the Lost Kingdom, thế nhưng người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng vì hai Người Dơi của DC chẳng xuất hiện như dự kiến. Có nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng đa phần truyền thông quốc tế tin vào nguyên nhân "sự hỗn loạn" trong việc sắp xếp lịch chiếu của Warner Bros. đã ảnh hưởng đến sự kiện trên.

Cụ thể, The Flash được lên kế hoạch ra rạp vào ngày 23/6/2023. Và phim của siêu anh hùng tốc độ được định sẵn là dự án "kết sổ" DCEU (Vũ trụ mở rộng DC). Điều đó đồng nghĩa với việc các phim còn lại thuộc vũ trụ này đều phải được chiếu trước The Flash.

Aquaman and the Lost Kingdom cũng không ngoại lệ. Theo dự kiến ban đầu, phần hai Aquaman sẽ được ra mắt vào ngày 17/3/2023. Nhưng dự án này vướng không ít trắc trở, từ đại dịch Covid-19 đến bê bối đời tư của "Công chúa Mera" Amber Heard. Nhà sản xuất lấy lý do "cần thêm thời gian cho hậu kỳ" để dời phim sang tháng 12/2023 như hiện tại.

Vì sự xáo trộn trên, Ben Affleck và Michael Keaton lẽ ra sẽ tham gia cả hai dự án giờ đây chỉ còn trong The Flashvà bị cắt khỏi Aquaman and the Lost Kingdom.

Không chỉ Aquaman and the Lost Kingdom và The Flash, hai năm trở lại đây Warner Bros. cũng khi liên tục di dời lịch chiếu của nhiều dự án phim siêu anh hùng khác. Điều này vừa khiến dòng thời gian và sự kiện trong các phim khó thống nhất, vừa khiến người hâm mộ hụt hẫng, cũng dễ tụt lại trên đường đua phòng vé vì đã để khán giả phải đợi quá lâu.