Tuổi nào may mắn nhất tuần 16/3 - 22/3, kết nối tiết Kinh Trập và Xuân Phân?

HHTO - Tuần 16/3 - 22/3/2026 là thời điểm giao thoa của 2 tiết khí - cuối Kinh Trập và đầu Xuân Phân. Hai nhịp năng lượng khác nhau trong cùng một tuần này tạo nhiều cơ hội cho những tuổi nào?

Xuân Phân là tiết khí rất quan trọng trong năm, và Xuân Phân 2026 rơi vào ngày 20/3. Như vậy, tuần này (16 - 22/3) có một nửa là cuối tiết Kinh Trập, một nửa là đầu tiết Xuân Phân.

2 tiết khí này có tính chất hơi khác nhau: Kinh Trập là khi năng lượng dương bắt đầu tăng, còn Xuân Phân là khi có sự cân bằng và ổn định. Vì vậy, trong tuần này, có những tuổi/ con giáp nhất định có thể tận dụng được năng lượng của cả hai tiết khí và gặp “may mắn kép”.

Vào ngày bắt đầu tiết Xuân Phân, độ dài ngày và đêm gần như bằng nhau ở gần như toàn cầu. Ảnh: Time and Date.

Trong tuần 16 - 22/3 thì 4 con giáp này được cho là sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhất:

Tuổi Ngọ: Với năm bản mệnh, những người tuổi Ngọ vốn đã được hỗ trợ xuyên suốt cả năm. Khả năng thích nghi nhanh khiến họ bắt nhịp tốt với sự chuyển giao giữa 2 tiết khí. Tuần này là thời điểm tốt để những người tuổi Ngọ chốt quyết định hoặc đề xuất điều gì đó quan trọng vì họ dễ được ủng hộ. Khi bắt đầu tiết Xuân Phân thì phù hợp để củng cố các mối quan hệ, xây dựng các mục tiêu dài hạn. Tuần này, người tuổi Ngọ nên lắng nghe để nắm bắt được những điều mới mẻ.

Tuổi Tuất: Theo quan niệm dân gian, tuổi Tuất vốn trung thành và kiên định - 2 phẩm chất rất hợp với năng lượng hài hòa của tiết Xuân Phân. Vì vậy, trong tuần này, đặc biệt từ 20/3 trở đi, những người tuổi Tuất dễ được người khác tin tưởng và giao phó việc quan trọng. Chỉ cần lưu ý là đừng vội vàng trong nửa đầu tuần, mà hãy dành thời gian đó để chuẩn bị kỹ và tỏa sáng trong nửa sau của tuần này.

Tuổi Ngọ, Tuất, Mão, Sửu được cho là may mắn nhất trong tuần 16 - 22/3. Ảnh: HHT.

Tuổi Mão: Theo dân gian thì tuổi Mão thuộc hành Mộc và đã được "tiếp sức" trong suốt tiết Kinh Trập. Khi tiết Xuân Phân bắt đầu, tuổi Mão vẫn được hỗ trợ vì tiết này vẫn rất hợp với hành Mộc, nhưng những cơ hội sẽ ở nhịp chậm hơn, phù hợp để duy trì chứ không phải để bứt phá. Trong tuần này, người tuổi Mão nên tập trung theo đuổi, vun đắp những gì đã gieo trồng.

Tuổi Sửu: Theo quan niệm về thuyết ngũ hành từ xưa thì tuổi Sửu thuộc hành Thổ. Mà tiết Xuân Phân là lúc năng lượng âm dương cân bằng và vạn vật sinh sôi, trong đó, Thổ đóng vai trò nền tảng (cây cối mọc lên từ đất đai). Trong tuần này, những người tuổi Sửu có thể không nổi bật nhất, nhưng lại có khả năng duy trì tốt và có thể phát huy thế mạnh khi tiết Xuân Phân bắt đầu. Người tuổi Sửu nên nắm bắt cơ hội này để để đàm phán hoặc đặt nền móng cho kế hoạch trung hạn.

Tiết Xuân Phân là khi trời ấm dần, nhiều nắng hơn, cây cối hoa lá như bừng tỉnh. Ảnh minh họa: TPO.

Những tuổi khác không hẳn là kém may mắn, mà chỉ là theo quan niệm dân gian về các tiết khí và ngũ hành thì tuần này có nhiều cơ hội hơn cho 4 tuổi trên. Còn trong đời sống thực, ai cũng có thể tự tạo cơ hội cho mình bằng sự chủ động, linh hoạt và tinh thần lạc quan.

*Thông tin mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.