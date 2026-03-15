Sôi nổi chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” trong Tháng Thanh niên

HHTO - Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” với nhiều hoạt động tuyên truyền, chăm lo và hỗ trợ thiết thực, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với lực lượng lao động trẻ tại các khu công nghiệp.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” tại Khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam và Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa), thu hút khoảng 700 đoàn viên, thanh niên và thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp phía Bắc thành phố tham gia.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đồng chí Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Ngô Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố; đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành phố cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, địa phương và các cơ quan thông tấm báo chí.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nội dung ý nghĩa đã được triển khai như tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng trong dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng công trình sân chơi và tủ sách cho thiếu nhi trên địa bàn phường Tây Nam, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng 100 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho học sinh, qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động trẻ.

Thông qua chương trình, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo và hỗ trợ thanh niên công nhân, tiếp thêm động lực để người lao động trẻ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và địa phương, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.