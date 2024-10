Tương lai vũ trụ Spider-Man sẽ ra sao sau khi kẻ thù Venom ra đi?

HHT - Không chỉ là bộ phim khép lại nhân duyên của Eddie Brock và Venom sau 6 năm, “Venom: The Last Dance” còn mở ra một tương lai mới cho vũ trụ Spider-Man với một phản diện siêu hùng mạnh.

Phản diện bá đạo bậc nhất thế giới siêu anh hùng

Venom: The Last Dance đã hé lộ sự xuất hiện của Knull. Trong nguyên tác truyện tranh, tên ác thần mang sức mạnh của bóng tối vĩnh hằng đã sử dụng thanh kiếm Necrosword để giết chết cả một Celestial. Sau đó, hắn dùng chiếc đầu bị chặt đứt của Celestial này để tạo ra chủng tộc Symbiote.

Phiên bản điện ảnh của Knull vẫn bá đạo như vậy khi chỉ mới hé lộ một phần nhỏ sức mạnh thông qua đám quái vật Xenophage. Hiện tại, gã vẫn bị giam cầm nhưng sẽ sớm thoát ra khỏi nhà ngục và hủy diệt toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Như vậy, Knull chính là “trùm cuối” của vũ trụ điện ảnh Spider-Man và thậm chí có thể kết nối với cả vũ trụ điện ảnh Marvel trong kỷ nguyên đa vũ trụ. Knull được cho là mạnh đến mức toàn bộ các siêu anh hùng buộc phải kết hợp thì mới đủ sức đối đầu với kẻ thù bá đạo này.

Thành lập nhóm Sinister Six

Sinister Six là nhóm phản diện nổi tiếng của Spider-Man trong truyện tranh. Hãng Sony từng có kế hoạch đưa chúng lên màn ảnh rộng sau The Amazing Spider-Man 2 (2014) nhưng không thành. Giờ đây, kế hoạch đó đang được tái khởi động nhưng theo từng bước cụ thể. Chẳng hạn như Venom, Vulture/Adrian Toomes và Scorpion/Mac Gargan đã xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Vulture từng tái xuất trong Morbius (2022) để mời Morbius (Jared Leto) thành lập một nhóm ác nhân. Khả năng cao đây chính là Sinister Six. Sắp tới đây, một thành viên khác của nhóm tội phạm này là Kraven the Hunter cũng sẽ bước lên màn ảnh rộng. Nhiều lời đồn đoán rằng Sinister Six là kẻ thù chính của Spider-Man 4 ra mắt năm 2026.