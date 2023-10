Tween Tiểu học Nam Thành Công thử sức làm lính cứu hỏa, học kỹ năng phòng cháy chữa cháy

HHT - Ngỡ rằng sẽ chỉ được học kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản cùng bình cứu hỏa thôi, các bạn học sinh của trường Tiểu học Nam Thành Công bất ngờ đến phấn khích, reo hò không ngớt khhi thấy xe cứu hỏa tiến vào sân trường, các chú lính cứu hỏa cũng có mặt để "thị phạm".

Ngày 10/10, trường Tiểu học Nam Thành Công đã kết hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thành phố Hà Nội, công an quận Đống Đa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho giáo viên và học sinh về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và diễn tập cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Mỗi kỹ năng thoát hiểm, một nhóm học sinh sẽ được mời lên để "thị phạm" cho toàn trường. Tween được học cách che miệng, mũi khi có hỏa hoạn, cách thoát hiểm an toàn. Có bạn thậm chí còn giơ tay sẵn, trước cả khi tới phần hướng dẫn tiếp theo để mong được chọn lên sân khấu.

Phần thực hành kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa là một trong những phần khiến tween hào hứng nhất. Phải tới 99% các bạn học sinh đều giơ tay xung phong lên sân khấu. Các chú công an dùng bình ga để tạo một đám cháy nhỏ để tween trực tiếp dập lửa bằng bình cứu hỏa. Mọi thao tác được hướng dẫn kỹ càng, lực lượng công an, thầy cô cũng ở cạnh các bạn học sinh trong quá trình thực hành để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cô Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường cũng như các thầy cô trong trường cũng tham gia vào phần thực hành này. Thấy cô chủ nhiệm của mình "thị phạm" thành công, tween bên dưới không ngừng hò reo, chấm ngay 10 điểm.

Tới phần diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn, tween Tiểu học Nam Thành Công bất ngờ khi thấy có tới 3 chiếc xe cứu hỏa tiến vào sân trường. Công tác cứu hộ, chữa cháy diễn ra như thật. Các bạn học sinh vỗ tay không ngớt, ánh mắt không rời khi nhìn thấy những chú lính cứu hỏa.

Các thao tác thoát hiểm một lần nữa được tween và thầy cô thực hiện lại thành thạo ở tình huống giả định này. Trong khi những bạn nhỏ ngồi tại vị trí quan sát không ngừng trầm trồ: "Các chú ngầu thế", "Con thấy vòi nước lớn phun lên như con rồng"...

Tween của trường Tiểu học Nam Thành Công còn có thời gian để tìm hiểu về một số các bộ phận, thiết bị có trên xe cứu hỏa. Một số bạn nhỏ còn được thử sức làm lính cứu hỏa trong vài phút, được cầm vòi phun nước để cảm nhận rõ hơn công tác chữa cháy.

Số học sinh quá lớn, không phải bạn nào cũng có thể trực tiếp thao tác. Dù rất tò mò, cũng rất phấn khích muốn được thử cầm bình cứu hỏa hay vòi phun, nhưng tween vẫn kiềm chế, lắng nghe thầy cô và lực lượng lính cứu hỏa, công an, chỉ đứng quan sát ở khoảng cách an toàn.

Hầu hết các bạn học sinh đều phấn khích không muốn rời buổi học đặc biệt này. Một số bạn nhỏ còn nán lại quan sát một chút chiếc xe cứu hỏa trước khi trở về lớp. "Thầm thì" với Hoa Học Trò Online, một số bạn nhỏ tiết lộ vẫn muốn được ở lại sân trường để học kỹ năng phòng cháy chữa cháy tiếp, mong đợi sớm có những buổi học thực tế, trải nghiệm nhiều hơn trong tương lai.