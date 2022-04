Twenty Five, Twenty One: Cái kết cho câu chuyện thanh xuân thực tế hay tệ nhất lịch sử?

HHT - Tập cuối của bộ phim "Twenty Five, Twenty One" đã khép lại. Nhiều khán giả đã dự đoán về cái kết buồn, đặc biệt là việc cặp đôi chính Hee Do - Yi Jin không đến bên nhau. Tuy nhiên, bộ phim khép lại vẫn khiến nhiều người xem thấy hụt hẫng, thậm chí phẫn nộ. Ca sĩ Tóc Tiên cũng đích thân lên tiếng về cái kết phim.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Suốt thời gian công chiếu, Twenty Five, Twenty One thường xuyên giữ ngôi đầu bảng về rating tại khung giờ phát sóng, No.1 nhiều quốc gia trên Netflix. Twenty Five, Twenty One khiến khán giả vừa phá lên cười phút trước, phút sau có thể bật khóc với câu chuyện về tuổi trẻ, về đam mê của 5 con người, 5 cá tính khác biệt.

Chưa cần những ẩn ý về sau, ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã ngờ vực đoán rằng Twenty Five, Twenty One sẽ không để cặp chính Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri) về bên nhau. Bởi con gái Kim Min Chae của Hee Do không cùng họ với Baek Yi Jin. Dù đã chuẩn bị sẵn khăn giấy cho tập cuối nhưng khán giả vẫn không khỏi choáng váng trước cái kết Yi Jin và Hee Do chia tay và theo đuổi sự nghiệp riêng.

Tập 16 khép lại bằng sự nghiệp thành công của F5. Yi Jin trở thành biên tập viên như anh hằng mong ước, có kinh tế vững chắc, gia đình đã ly tán được đoàn tụ. Hee Do kết hôn và liên tục mang về huy chương Vàng tại các giải đấu. Ji Woong thỏa đam mê, lập nên công ty thời trang. Yu Rim về Hàn Quốc, trở thành Giám đốc câu lạc bộ đấu kiếm, chấp nhận lời cầu hôn của Ji Woong. Cô lớp trưởng Seung Wan làm phó đạo diễn của đài truyền hình, nên duyên với em trai của Yi Jin.

Một bộ phận khán giả cho rằng Twenty Five, Twenty One đã có một cái kết happy ending. Bởi các nhân vật đều có thành công và hạnh phúc riêng, không phải chuyện tình thuở thiếu niên lúc nào cũng trọn vẹn và có kết đẹp, tình đầu sâu sắc chưa chắc đã là tình cuối.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng đăng Story chia sẻ kết thúc "ở mức chấp nhận được" của Twenty Five, Twenty One: "Có lẽ đọc spoiler với thuyết âm mưu nhiều quá nên mình xem ep.16 với rất rất ít kỳ vọng về chuyện thành đôi của couple chính - chắc nhờ vậy mà ending ở mức chấp nhận được (tại giờ mình cũng có cưới first love (tình đầu - PV) của mình đâu hihi) thú vị là mình có một đứa bạn yêu và cưới người nó quen từ lớp 9 tới giờ luôn á, y chang cặp đôi phụ trong phim. Chốt lại, một bộ phim rất đẹp để xem và tận hưởng".

Nhiều người cho rằng phim có cái kết mở bởi thân phận chồng Hee Do, cha của Min Chae vẫn chưa được làm rõ và để khán giả tự suy đoán. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây chính là lỗ hổng của biên kịch và biến cái kết của Twenty Five, Twenty One trở thành kết thúc "tệ hại".

Bộ phim kết thúc còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết. Không chỉ về người mà Hee Do kết hôn, cha của Min Chae là ai, mà lý do vì sao Yi Jin lựa chọn trở thành phóng viên thường trú tại Mỹ cũng không được làm rõ. Tại sao Hee Do của tuổi 40 thường nhớ về thanh xuân với nét mặt đượm buồn? Vì sao ký ức mùa hè năm đó của F5 cô lại không nhớ?

Khán giả hoàn toàn có thể chấp nhận việc Yi Jin - Hee Do không thành đôi nhưng lý do để hai người chia tay ở tập cuối không phải do biến cố, mâu thuẫn phóng viên - nguồn tin như được đặt vấn đề ban đầu, mà vì khoảng cách, sự nghiệp khiến khán giả "chưng hửng".

Trên diễn đàn Theqoo, tập cuối của Twenty Five, Twenty One bị cư dân mạng chỉ trích là "tệ nhất lịch sử", "thật buồn cười khi tỏ vẻ mình sẽ yêu người đó tới đầu bạc răng long nhưng cuối cùng chia tay cái rẹt",...

Một bộ phận cư dân mạng Việt cũng không nén được tức giận, chia sẻ cảm xúc về kết phim:

"Làm ơn đừng ai nói thanh xuân phải có nuối tiếc, không phải cứ là sad ending thì sẽ khiến người xem lưu luyến, cái kết này chỉ khiến mình muốn chôn vùi. Mình sẽ chấp nhận nếu lý do nam nữ chính không thể đến với nhau có thể thuyết phục hơn. Giống như Knet nói, kiểu yêu nhau đến thế nhưng đùng cái lại chia tay, đến cả cặp phụ còn đến được với nhau thì tại sao cặp chính lại không thể? Tiếc cho một bộ phim đã từng rất hay. Biên kịch chỉ đang cố làm một cái kết day dứt và tưởng nó rất ngầu, nhưng không, nó tệ."

"Cái lý do chia tay nhảm nhí thật sự lun ấy. Hee Do rất rất yêu Yi Jin, cái chỉ vì không yêu xa được, đi lấy một người khác. Tính cách Hee Do vốn đâu quá mỏng manh như vậy đâu ta. Xong rồi cuối phim chả biết ai là bố Min Chae luôn".

Dù kết thúc gây tranh cãi nhưng đa số khán giả khẳng định về quá trình, Twenty Five, Twenty One đã làm tốt khi để người xem thấy được nội tâm và đồng cảm với câu chuyện riêng của từng người trong hội F5.