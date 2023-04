Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng: Netizen đoán Chi Pu đảm nhiệm vị trí visual khi chung đội Ngô Thiến

HHT - Những tin đồn về "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 4 tiếp tục được lan truyền trên Weibo. Trong đó rộ tin Chi Pu sẽ chung đội với dàn "chị đại" gồm Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến... biểu diễn ca khúc của TWICE. Nhìn vào đội hình này, Vnet dự đoán Chi Pu cầm chắc vị trí visual.

Phía Chi Pu vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán về sự có mặt của cô tại chương trình âm nhạc xứ Trung - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Ban tổ chức cũng chưa xác nhận dàn sao tham dự. Nhưng những tin đồn lan truyền về Chi Pu tại chương trình này vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng Việt.

Mới nhất, Weibo lan truyền thông tin Chi Pu sẽ chung đội với nhiều ca sĩ, diễn viên đình đám như Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến, Cung Lâm Na, Triệu Lệ Na và ca sĩ người Nhật MARiA trong vòng công diễn đầu tiên. Cả đội sẽ cùng biểu diễn ca khúc MOONLIGHT SUNRISE - một ca khúc tiếng Anh, là pre-release track thuộc album Ready to Be của TWICE.

Chi Pu được cho là nằm trong đội hình "cực mạnh" của show. Bởi Ella, Cung Lâm Na, MARiA đều là những giọng ca nội lực có tiếng. Cung Lâm Na chính là người thể hiện ca khúc Thấp Thỏm - bài hát được mệnh danh là ca khúc khó nhất thế giới. Vì thế, bộ ba trên khả năng cao sẽ là người đảm nhiệm chính phần hát. Với ngoại hình xinh đẹp, khả năng biểu diễn ổn và cuốn hút, cư dân mạng cho rằng Chi Pu có thể sẽ đảm nhiệm chính phần nhảy và visual.

Vị trí center khá khó đoán trong toàn đội. Trương Gia Nghê, Ngô Thiến, Chi Pu, Triệu Lệ Na là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này vì đều sở hữu khả năng biểu diễn và nhan sắc hút mắt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh cầm biển đón thí sinh có dòng chữ "Chipu - xin chào" khiến dân mạng chắc chắn giọng ca Anh Ơi Ở Lại chắc chắn tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Một đoạn clip ngắn không rõ nét được cho là Chi Pu xuất hiện, bắt tay Huỳnh Hiểu Minh trước khi lên xe của chương trình cũng được lan truyền.

Tại Việt Nam, việc Chi Pu tham gia chương trình gây nên nhiều tranh cãi vì kỹ năng ca hát của cô chưa đủ tốt để "đem chuông đi đánh xứ người". Nhưng tại Trung Quốc, Cnet tỏ ra hào hứng và trông đợi vào sự xuất hiện của cô. Ngay khi những hình ảnh về Chi Pu xuất hiện cùng tin đồn về dàn thí sinh, cư dân mạng xứ tỷ dân đã dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều của cô.