Hôn lễ Nadech - Yaya tại Na Uy "bớt hài" hơn đám cưới ở Thái, vẫn theo truyền thống

HHTO - Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya (YaDech) tổ chức hôn lễ lần 2 ở quê nhà của cô dâu - Na Uy trên một chiếc du thuyền. Nhìn hiện đại và xa hoa nhưng cách thức tổ chức lại ẩn chứa ý nghĩa truyền thống.

Người thân và bạn bè đã một lần nữa đến Na Uy "ăn cưới" Nadech - Yaya. Dàn sao Thái Lan như vợ chồng Mark Prin - Kimberly Ann Voltemas, Margie Rasri, Pok Passarakorn, James Ma, Pai Rinrada, Bow Benjawan... đã có mặt.

﻿ Váy cưới của Yaya ở hôn lễ tại Na Uy gợi nhớ đến chiếc đầm trong tiệc tối ở Khon Kaen - nhìn phía trước "cũng cũng", nhìn phía sau "đẹp ná thở" vì bóng lưng của nữ diễn viên.

Hôn lễ trước đó được tổ chức tại khu nhà của Nadech tại Khon Kaen, theo phong tục, truyền thống của vùng Isan. Nhiều khoảnh khắc hài hước từ phần đọc lời thề, thử thách rước dâu... của Yaya - Nadech cùng dàn phù dâu, phù rể được tiết lộ, náo loạn mạng xã hội. Đám cưới ở Na Uy "bớt hề" hơn nhưng không kém vui vẻ, náo nhiệt, lãng mạn và vẫn lấy yếu tố truyền thống làm cốt lõi. Hôn lễ của Nadech - Yaya diễn ra trên một du thuyền.

Theo truyền thống Bắc Âu, đặc biệt đối với người Na Uy có nguồn gốc là người Viking, con thuyền là biểu tượng của tâm hồn và hành trình mới. Việc Nadech và Yaya tổ chức hôn lễ trên thuyền mang ngụ ý từ đây về sau, họ sẽ cùng chèo lái, tay trong tay vượt qua cả những ngày bình lặng và cuồng nộ của cuộc đời.

5 ngày trước hôn lễ, Yaya và Nadech chia sẻ hình ảnh tại một xưởng thủ công, bật mí cả hai tham gia trực tiếp vào quá trình tạo nên cặp nhẫn cưới.

"Cặp đôi thần tiên" của giới giải trí Thái Lan chính thức về chung một nhà sau 15 năm hẹn hò trở thành câu chuyện cổ tích đẹp như mộng được nhiều người "xin vía". Sau 2 lần "ăn cưới online", một số fan vào "chế độ phụ huynh" bắt đầu ngóng chờ Nadech - Yaya báo tin đón con đầu lòng.