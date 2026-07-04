UNIQLO lần đầu tiên 'hạ cánh' tại Đà Nẵng, bắt tay cùng họa sĩ Việt đưa văn hóa địa phương vào BST mới

Cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Đà Nẵng vừa khai trương, thu hút sự quan tâm của giới trẻ khi đưa những hình ảnh đậm đà bản sắc văn hóa địa phương như đèn lồng Hội An, làng chiếu Cẩm Nê, Mỳ Quảng xuất hiện trên các sản phẩm của Bộ sưu tập mới.

Thương hiệu thời trang toàn cầu quảng bá hình ảnh Đà Nẵng

Ngày 3/7/2026, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản - chính thức khai trương, đón những lượt khách đầu tiên tại cửa hàng tọa lạc ở tầng 2 trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Quầy trưng bày những thiết kế độc quyền, tôn vinh văn hóa Đà Nẵng.

Là cửa hàng đầu tiên của UNIQLO “hạ cánh” tại Đà Nẵng, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho nhóm bạn, gia đình đến tham quan, mua sắm nhờ không gian rộng hơn 1.500m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng. Ngay trong buổi sáng ngày khai trương, các bạn trẻ đã nườm nượp kéo đến, xếp hàng dài để săn chương trình khuyến mãi, giảm giá, “thêm vào giỏ hàng” những sản phẩm ưng ý.

Hàng dài các bạn trẻ nối đuôi nhau trong ngày khai trương cửa hàng UNIQLO đầu tiên ở Đà Nẵng.

Không chỉ đưa thương hiệu uy tín gắn liền với nhiều sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã hợp thời đến tay người tiêu dùng, UNIQLO còn “ghi điểm 10” trong lòng người dân thành phố biển khi ra mắt Bộ sưu tập UTme! “Đà Nẵng Xin Chào”.

Đây là sản phẩm được UNIQLO hợp tác cùng họa sĩ Tamypu - Thái Mỹ Phương, một người con tài năng của Đà Nẵng, cùng gửi gắm văn hóa địa phương một cách gần gũi đến du khách. “Phù thủy bìa sách” Tamypu đã dùng nét vẽ tươi vui, sinh động phác họa hình ảnh cầu Rồng, cầu sông Hàn, đèn lồng Hội An, làng chiếu Cẩm Nê, bãi biển Mỹ Khê, tô Mỳ Quảng.

Bản đồ du lịch Đà Nẵng sinh động

Dựa trên tinh thần Koten Keiei mà UNIQLO theo đuổi - luôn vận hành dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc cộng đồng địa phương - “bản đồ địa phương” dành riêng cho Đà Nẵng đã ra đời, được trưng bày với khung hình cỡ lớn trước cửa hàng.

Qua bàn tay tài hoa của họa sĩ Tamypu, một bức tranh du lịch với chi chít tọa độ vui chơi, ăn uống nổi tiếng, từ truyền thống đến hiện đại gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố hiện lên hút mắt. Hình ảnh của hơn 20 địa danh bủa quanh cửa hàng giúp du khách thuận tiện “tia” những địa điểm tiếp theo sau khi kết thúc hoạt động mua sắm.

Bản đồ các địa điểm du lịch gần cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê thuận tiện cho hoạt động vui chơi, khám phá văn hóa, ẩm thực.

Nếu cần một nơi làm no bụng, bản đồ sẽ đưa bạn đến quán Mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hoặc dạo một vòng chợ Hàn, chợ Cồn. Trong khi đó, bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Điêu khắc Chăm hay tham quan các làng nghề truyền thống như làng nghề bánh khô mè Cẩm Lệ, làng chiếu Cẩm Nê, làng đá mỹ nghệ Non Nước sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho ai thích tìm hiểu về văn hóa. Bạn cũng sẽ dễ dàng “xé tranh trên áo” để trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cầu Rồng, cầu sông Hàn, tắm biển Mỹ Khê.

Trao sản phẩm văn hóa, gửi ước mơ đến trường

Tính đến nay, UNIQLO đã có 32 cửa hàng bán lẻ trải dài trên toàn quốc. Cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh, UNIQLO còn nỗ lực thực hiện các chương trình đồng hành phát triển cùng cộng đồng, điển hình là cải thiện điều kiện học tập, cơ sở vật chất trường lớp cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Và hành trình đến với Đà Nẵng lần này cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh việc truyền tải nét đẹp văn hóa, ẩm thực thông qua lĩnh vực thời trang, Bộ sưu tập UTme! “Đà Nẵng Xin Chào” còn là cầu nối để UNIQLO lan tỏa lối sống đẹp đến cộng đồng, xã hội.

Theo chia sẻ từ đại diện thương hiệu, một phần doanh thu từ Bộ sưu tập sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng khu nhà tắm mới cho 300 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân, xã Trà Vân - một xã vùng cao của Đà Nẵng. Đây cũng là một trong hai ngôi trường được UNIQLO đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây thêm các phòng học mới, với ngân sách trích từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân, điểm trường Thôn 6A.

Trước đó, vào tháng 3/2026, trên địa bàn xã Phước Chánh, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy Vọng khánh thành các lớp học và phòng chức năng mới tại Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh nhằm mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn cho hơn 50 em học sinh đồng bào Giẻ Triêng.