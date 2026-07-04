AI tạo được ảnh đẹp và nhanh, vì sao người trẻ vẫn thích và cần nhiếp ảnh gia?

HHTO - Giữa lúc trí tuệ nhân tạo AI ngày càng làm tốt việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh, nhiều người tự hỏi vì sao nhiếp ảnh gia vẫn được lựa chọn. Với Trần Trương Vĩnh - người đứng sau nhiều video hướng dẫn tạo dáng "triệu view" - câu trả lời không chỉ nằm ở một bức ảnh đẹp.

Không ít video hậu trường chụp ảnh trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem nhờ những màn "lột xác" trước ống kính. Đứng sau nhiều nội dung như vậy là Trần Trương Vĩnh - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các video hướng dẫn tạo dáng và ghi lại quá trình làm việc trên set chụp.

Trong bối cảnh AI ngày càng tạo ra những bức ảnh chân dung chân thực chỉ sau vài cú nhấp chuột, Trần Trương Vĩnh lại cho rằng điều giữ chân khách hàng không nằm ở chiếc máy ảnh hay phần mềm chỉnh sửa. Theo anh, giá trị lớn nhất của người cầm máy vẫn là khả năng kết nối, dẫn dắt cảm xúc và giúp khách hàng tự tin trước ống kính.

Ảnh đẹp chưa phải là điều khách hàng mua

Con đường đến với nhiếp ảnh của Trần Trương Vĩnh không bằng phẳng. Có giai đoạn anh làm việc liên tục nhưng thu nhập vẫn bấp bênh, đồng thời phải không ngừng chứng minh năng lực trong một lĩnh vực mà thành phẩm luôn được đặt lên bàn cân so sánh.

"Có những giai đoạn mình làm rất nhiều nhưng thu nhập không ổn định, khách hàng chưa biết đến mình. Thậm chí, đã có lúc mình tự hỏi liệu bản thân có đủ tốt để tiếp tục theo đuổi con đường này hay không", anh chia sẻ.

Vĩnh luôn chủ động tạo không khí thoải mái khi chụp ảnh cùng khách hàng.

Theo Trần Trương Vĩnh, chính những trải nghiệm đó khiến anh thay đổi cách nhìn về nghề. Thay vì chỉ đầu tư vào thiết bị hay kỹ thuật, anh tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm của khách hàng trong suốt buổi chụp. "Khách hàng không trả tiền cho chiếc máy ảnh bạn đang cầm, họ trả tiền cho cảm xúc, trải nghiệm và giá trị mà bạn mang lại", anh nói.

Với anh, hướng dẫn khách hàng vượt qua sự ngượng ngùng, biết cách tạo dáng và cảm thấy tự tin trước ống kính mới là yếu tố tạo nên khác biệt giữa các nhiếp ảnh gia trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển.

Ảnh đẹp bắt đầu từ sự kết nối

Thực tế, sức hút trong các video của Trần Trương Vĩnh thường đến từ những màn "biến hóa" ngoại hình của khách hàng sau khi được hướng dẫn tạo dáng. Điều này cũng khiến không ít người cho rằng thành công của các bộ ảnh chủ yếu đến từ việc nhân vật sở hữu ngoại hình nổi bật.

Trần Trương Vĩnh không phủ nhận yếu tố ngoại hình là một lợi thế, nhưng cho rằng đó chỉ là một phần của bức ảnh. "Một người có ngoại hình đẹp chưa chắc đã có một bộ ảnh đẹp. Để khách hàng thể hiện được thần thái, cảm xúc và phiên bản tốt nhất của họ trước ống kính là cả một quá trình làm việc của ê-kíp", anh lý giải.

Vĩnh cho rằng một bộ ảnh đẹp cần dung hòa mong muốn của khách hàng và góc nhìn chuyên môn của nhiếp ảnh gia.

Theo anh, vai trò của người cầm máy không chỉ là bấm máy đúng khoảnh khắc mà còn phải quan sát, dẫn dắt cảm xúc, điều chỉnh biểu cảm và tạo sự thoải mái để khách hàng thể hiện phiên bản tự nhiên nhất của mình. Ngay cả khi khách hàng mang đến những ý tưởng theo xu hướng, anh cũng ưu tiên lắng nghe trước khi tư vấn điểm cân bằng giữa mong muốn của khách và góc nhìn chuyên môn.

AI vẫn chưa thay thế được trải nghiệm

Sự phát triển của AI đang giúp việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thậm chí, nhiều công cụ đã có thể tạo ra những bức chân dung đẹp chỉ trong vài phút. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi: Liệu người chụp ảnh có còn giữ được giá trị khác biệt?

Theo Trần Trương Vĩnh, AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hậu kỳ nhưng chưa thể thay thế những tương tác diễn ra trong suốt buổi chụp. "AI có thể tạo ra một bức ảnh đẹp, nhưng không thể giúp một người ngại máy ảnh trở nên tự tin hơn trước ống kính", anh nhận định.

Vì vậy, nếu xem nhiếp ảnh là một con đường khởi nghiệp hào nhoáng hay cách kiếm tiền nhanh chóng, nhiều bạn trẻ có thể sẽ sớm vỡ mộng. "Nhiếp ảnh không chỉ là chụp ảnh. Đó là bán dịch vụ, làm việc với con người, chịu áp lực, học liên tục và kiên trì trong một khoảng thời gian rất dài", Trần Trương Vĩnh đúc kết.

Theo anh, phía sau những bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, điều giữ chân khách hàng không chỉ là thành phẩm mà còn là cảm giác được lắng nghe, được hướng dẫn và trở thành phiên bản tự tin hơn của chính mình trước ống kính.