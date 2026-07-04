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Đời sống

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Em bé từng được Messi bế giờ thành ngôi sao bóng đá, ghi điểm tại World Cup 2026

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Lamine Yamal từng có cơ duyên chụp ảnh với danh thủ Messi lúc nhỏ, giờ trở thành ngôi sao bóng đá tham dự World Cup 2026.

Khi World Cup 2026 đang nóng rực trên mạng xã hội toàn cầu, một số hình ảnh thú vị của cầu thủ huyền thoại Lionel Messi và một em bé đang được chia sẻ nồng nhiệt. Trong bộ ảnh, Messi ở độ tuổi đôi mươi đang bồng trên tay một em bé. Điều ít ai biết là sau này, em bé đã trở thành một trong những ngôi sao bóng đá sáng giá nhất, thậm chí còn tham gia World Cup 2026.

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Mùa Thu năm 2007, nhiếp ảnh gia tự do Joan Monfort của hãng tin AP đã nhận việc chụp ảnh cho dự án Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Đó là chụp bộ ảnh lịch từ thiện với sự tham gia của các ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona và những đứa trẻ may mắn trúng thưởng từ bốc thăm tại khu phố nghèo.

Trong số đó, em bé tên Lamine Yamal đã may mắn được chụp chung ảnh với Messi. Nhiếp ảnh gia Monfort, 56 tuổi, hồi tưởng lại rằng buổi chụp hình diễn ra không hề dễ dàng, chủ yếu xuất phát từ tính cách hướng nội đặc trưng của siêu sao người Argentina.

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Em bé Lamine Yamal từng chụp ảnh với Messi.

Khi ấy có cả mẹ của bé Lamine Yamal bên cạnh, chứng kiến khoảnh khắc bỡ ngỡ nhưng vô cùng ấm áp ấy. Tấm ảnh chụp chung về sau nhanh chóng rơi vào quên lãng và chỉ được "đào" lại sau khi Yamal trở nên nổi tiếng. Thêm vào đó, bố của Yamal cũng đã đăng tải lại ảnh Instagram cá nhân, giúp nhiều người hâm mộ biết đến hơn.

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Cả hai đều tham dự World Cup 2026.

Thời gian trôi qua, đứa trẻ năm ấy nay đã trưởng thành, là một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới hiện nay. Sinh năm 2007, Lamine Yamal có hành trình khá tương đồng với Messi khi cũng gia nhập và trở thành hạt nhân quan trọng của lò đào tạo La Masia. Sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa, Yamal từng là nỗi khiếp sợ của các hàng phòng ngự tại vòng Chung kết Euro diễn ra tại Đức khi cậu chưa đầy 17 tuổi.

Tại World Cup 2026 này, Yamal tham gia đội hình tuyển quốc gia Tây Ban Nha, cũng là ứng cử viên được gọi tên nhiều nhất cho chiếc cúp vàng lần này. Trong vòng bảng, anh chàng đã có bàn thắng đầu tiên của mình trước đội tuyển Ả Rập Saudi, cùng các đồng đội vượt qua ải đầu tiên và giành chiến thắng ở vòng 32 vừa qua trước đội tuyển Áo.

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Lamine Yamal tỏa sáng tại kỳ World Cup 2026.

Trong thời gian tới, nhiều khán giả chờ đợi đội tuyển Tây Ban Nha chạm trán đội tuyển Argentina, hay đúng hơn là cậu bé năm nào đối đầu với thần tượng của mình. Thế nhưng trước hết, những chú bò tót phải triệt hạ được đội hình Bồ Đào Nha dẫn dắt bởi Cristiano Ronaldo ở vòng 16 đội, trước khi nghĩ đến việc đụng độ đương kim vô địch mùa giải 2022.

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Dương Kiều (tổng hợp)
#Lamine Yamal tham gia World Cup 2026 #Lamine Yamal và Lionel Messi #Lionel Messi #World Cup 2026

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