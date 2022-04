V (BTS) gây tranh cãi tại Grammys, fan phẫn nộ vì quyền riêng tư của idol bị xâm phạm

HHT - Shawn Mendes vừa trở lại làng nhạc với một ca khúc gợi mở nhiều ẩn ý sau cuộc chia tay ồn ào mang tên "When You're Gone". Harry Styles chính thức khởi động kỷ nguyên album "Harry's House" với đĩa đơn mở đường "As It Was".