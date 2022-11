Vết thương ở bàn chân trái của Hoa hậu Thiên Ân hiện giờ ra sao?

HHT - Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội ngày mai 30/11 là 14-23 độ, giảm khoảng 9 độ so với hôm nay. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) vào ngày Thứ Sáu 2/12 thấp nhất xuống 7-11 độ C.