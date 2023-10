Vì bê bối của Lee Sun Gyun, phim Hàn đầu tiên của Hứa Quang Hán gặp trắc trở

HHT - "No Way Out" - dự án phim đánh dấu cột mốc "Hàn tiến" của Hứa Quang Hán trì hoãn lịch quay vì ảnh hưởng từ bê bối của một trong các diễn viên chính - Lee Sun Gyu.

Khoảng cuối tháng 9, người hâm mộ châu Á bất ngờ và vui mừng khi nhà sản xuất xác nhận Hứa Quang Hán sẽ tham gia No Way Out. Đây là lần đầu tiên anh chính thức diễn xuất trong một bộ phim Hàn. Trong khi phim ảnh Trung bị hạn chế do quy định quá gắt gao, phim ảnh Hàn lại ngày càng tiệm cận với khán giả toàn cầu. Cùng với thành công của Thang Duy, khán giả trông đợi Hứa Quang Hán sẽ có kế hoạch "Hàn tiến" thành công.

No Way Out còn có sự góp mặt của Lee Sun Gyun, Lee Kwang Soo... Phim dự kiến khởi quay vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, Lee Sun Gyun bất ngờ bị điều tra vì cáo buộc liên quan tới sử dụng trái phép chất cấm. Scandal này đến nay vẫn đang được điều tra. Nam tài tử Ký Sinh Trùng đã rút khỏi No Way Out, việc quay phim vì thế cũng bị trì hoãn lịch quay.

Dự án phim Hàn đầu tiên của Hứa Quang Hán đã gặp trắc trở. Nhưng mong rằng vạn sự khởi đầu nan, No Way Out sẽ đặt nền móng vững chắc cho hướng phát triển của nam thần Muốn Gặp Anh.

Mới đây, truyền thông Hàn cho biết Jo Jin Woong đang cân nhắc lời mời tham gia No Way Out, thay cho Lee Sun Gyun. Đàm phán thuận lợi sẽ giúp rút ngắn thời gian trì hoãn và kịp để phim ra mắt vào năm sau như dự kiến.

No Way Out là phim truyền hình xoay quanh một tên tội phạm khét tiếng mới ra tù - Kim Gook Ho do Yoo Jae Myung thủ vai. Jo Jin Woong đang cân nhắc vào vai sĩ quan cảnh sát cấp cao có nhiệm vụ bảo vệ tội phạm khỏi những kẻ săn tiền thưởng.

Hứa Quang Hán vào vai Gon, sát thủ có cha là người Hàn, mẹ là người Đài Loan. Gon đến Hàn Quốc sau khi nhận được yêu cầu hạ sát theo hợp đồng và dần vướng vào mối quan hệ phức tạp với những người anh gặp. Kim Moo Yeol đóng Lee Sang Bong, luật sư, đại diện pháp lý cho Gook Ho. Kwang Soo vào vai Yoon Chang Jae, một thường dân làm nghề bán thịt, cố gắng lấy lại số tiền đã mất.