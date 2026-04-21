Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Cặp Thùy Anh - Trần Ngọc Vàng đóng cảnh hôn "vô số lần"

Sức nóng của bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi vừa qua, phía VieON xác nhận dự án chính thức cán mốc hơn 800 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Bên cạnh sức hút từ cặp chính Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - Thanh Tâm (Tam Triều Dâng), khán giả cũng dành sự chú ý không nhỏ cho cặp đôi phụ Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) và Hoàn Mỹ (Thùy Anh) bởi những màn tương tác "ngọt sâu răng".

Vừa qua, tập 11 và 12 của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đánh dấu bước tiến lớn trong tình cảm của cặp đôi này với liên tiếp 3 cảnh hôn mang nhiều sắc thái khác nhau. Nữ diễn viên Thùy Anh thừa nhận đây là dự án cô thực hiện nhiều cảnh thân mật nhất sự nghiệp. "Từ trước đến nay tôi đóng cảnh hôn ít lắm, chỉ chạm nhẹ thôi. Nhưng ở phim này, tôi và Vàng phải hôn nhau vô số lần, từ cảnh toàn đến trung, cận. Thậm chí, vì máy móc di chuyển lệch hoặc diễn chưa đạt mà chúng tôi phải quay đi quay lại rất nhiều", Thùy Anh hóm hỉnh chia sẻ.

Đáng chú ý, sao nữ còn tiết lộ bản thân thường xuyên bị "xì" khi đối mặt với những màn tán tỉnh của bạn diễn Trần Ngọc Vàng. Cô thú nhận đã có khoảng 4-5 lần không thể nhịn cười nổi vì sự hài hước và nhiệt tình của anh. Còn về phía Trần Ngọc Vàng, anh gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và tinh tế của mình. Về cảnh hôn đầy cảm xúc tại sân bay, nam diễn viên cho biết cả hai phải làm việc dưới áp lực thời gian cực kỳ gấp rút: "Thời gian quay tại sân bay rất hạn chế nên chúng tôi phải 'vào việc' ngay lập tức. May mắn là tôi và Thùy Anh đã rất hiểu ý nhau".

Trong phim, Hoàn Mỹ là cô tiểu thư xinh đẹp, vốn được sắp đặt để gả vào hào môn với Triệu Phú. Tuy nhiên, định mệnh lại đưa đẩy cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Phan Minh - chàng trai chân thành nhưng phải đối mặt với không ít sóng gió từ gia đình. Ngoài những khoảnh khắc lãng mạn, mạch phim cũng được đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng khi mẹ của Hoàn Mỹ - cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên đóng) ép con gái từ bỏ Phan Minh, thậm chí không ngần ngại mang tính mạng ra uy hiếp. Từ đây, Hoàn Mỹ tiếp tục bị mang ra chia cắt cặp đôi chính, khiến người xem hồi hộp chờ đợi.