Lê Xuân Tiền gia nhập đường đua phim Hè, đại hội mỹ nam có thêm nhân tố sáng giá

HHTO - Khi phim Việt ngày càng xuất hiện nhiều mỹ nam sáng bừng cả khung hình, Lê Xuân Tiền được dự báo là chàng trai tiếp theo sẽ khiến khán giả liêu xiêu.

Gần ngày công chiếu, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đã tung ra poster và trailer chính thức. Tấm poster có không gian u ám của căn phòng phẫu thuật bên trong bệnh viện thẩm mỹ, bà chủ thẩm mỹ viện Xuân (Xuân Lan) khoác trên mình bộ cổ phục đỏ, ánh mắt và hành động toát lên thần khí tà ác của kẻ nắm quyền lực chi phối tất cả. Trong khi, bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh) giống như bị chế ngự trên giường phẫu thuật, lộ vẻ sợ hãi. Phía sau là chàng trai chưa rõ danh tính do Lê Xuân Tiền đảm nhận.

Lê Xuân Tiền góp mặt trong phim Hè 2026

Cùng chung không khí âm u, huyền bí của poster, đoạn trailer đưa khán giả theo chân nữ bác sĩ Thanh bước vào bệnh viện kỳ quái nơi Xuân làm chủ. Bị Xuân dẫn dụ, Thanh tìm đường xuống cõi âm. Tại nơi này, cô liên tục rơi vào nỗi sợ kinh hoàng khi mắc kẹt giữa vòng vây của những oan hồn vất vưởng. Nhưng cũng tại đây, cô gặp lại một người thân quen. Người đàn ông bí ẩn này hối thúc Thanh rời khỏi cõi âm, bởi lo lắng cô sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Nhân vật của anh có hành tung bí ẩn

Điểm bất ngờ trong trailer và poster của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền. Vai diễn của anh hiện vẫn được giữ bí mật nhưng dường như sẽ là nhân tố quan trọng đối với mạch truyện. Nhà sản xuất cho biết Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ được xây dựng trên ý tưởng về cuộc đối đầu giữa hai thái cực thiện - ác. Để thể hiện được tinh thần đó, họ cần diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có sức hút màn ảnh đủ mạnh để tạo nên sự đối trọng.

Lê Xuân Tiền từng gây ấn tượng ở Nụ Hôn Bạc Tỷ chiếu Tết 2025 và đến bây giờ, khi làn sóng phim Việt đang lên cao thì Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ được kỳ vọng sẽ giúp Lê Xuân Tiền gia nhập nhóm các nam thần thế hệ mới của điện ảnh Việt.