Sao nữ phim VTV làm nữ chính ngoan hiền thì thất bại, nữ phụ sắc sảo thì lên đời

HHTO - Thật không ngờ chỉ qua vài phân đoạn ngắn ngủi ở "Bước Chân Vào Đời", Hoàng Khánh Ly lại gây chú ý hơn cả vai nữ chính trước đó.

Sau rất nhiều tập phim không thu hút khán giả, Bước Chân Vào Đời đang ghi điểm nhờ một nhân vật phụ vừa xuất hiện từ tập 24. Đó là cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đã vô tình gặp nam chính Quân trong quán bar khi anh chàng say khướt. Cô nàng đưa Quân về nhà, có những màn đối đáp sắc sảo với mẹ của Quân.

Bà Dung đã gặp đối thủ xứng tầm

Bà Dung tỏ ra ghê gớm câu nào, cô nàng đáp trả lại còn cao tay hơn, đưa ra lý lẽ sắc bén khiến đối phương nín lặng. Trước đây, bà Dung đã quen bắt nạt, coi thường những cô gái xuất hiện cạnh con trai cưng nên vẫn giữ nguyên thái độ đó với cô nàng lạ mặt, nhưng ai ngờ cô gái này quá sức ghê gớm. Thậm chí sang tập 25, cô nàng còn xưng mẹ - con với bà Dung ngọt xớt, khẳng định “con trai mẹ có lỗi với con”, rồi thẳng thắn “con không rảnh để đôi co với mẹ”, còn ngầm đe dọa “hay là để con nói luôn ở đây cho hàng xóm nghe cùng cho vui".

Cô nàng lạ mặt chẳng e ngại gì bà Dung...

Sở dĩ khán giả vô cùng thích thú với nữ phụ nổi loạn này vì suốt những tập vừa qua, người xem đã quá ức chế với việc bà Dung liên tục lên mặt với Thương và gia đình cô trong khi Thương chỉ biết khóc lóc sụt sùi. Và bây giờ, “nghiệp báo” đã đến với bà Dung khi gặp phải con dâu tương lai sắc sảo, đanh đá và cá tính khiến cho bà phải hứng chịu đúng những gì đã gây ra cho Thương.

... còn tìm cách chọc tức bà

Và Hoàng Khánh Ly dù mới xuất hiện trong một vài phân cảnh đã mang lại sức hút cực mạnh cho Bước Chân Vào Đời. Trước đó, cô từng đóng vai nữ chính hiền dịu, sống đơn giản vì phải lo kiếm tiền nuôi con trong Đi Về Phía Mặt Trời. Nhưng vai chính đúng mẫu ngoan hiền hóa ra lại không gây ấn tượng cho khán giả bằng nữ phụ có hơi hướng phản diện. Và khán giả đang rất chờ đợi Hoàng Khánh Ly sẽ tiếp tục làm cho gia đình Quân xáo trộn trong các tập tiếp theo của Bước Chân Vào Đời.