Mason Nguyễn hủy lịch 2 sự kiện hậu ồn ào livestream, kế hoạch sắp tới ra sao?

HHTO - Một tuần sau ồn ào về buổi livestream cùng B Ray, công ty quản lý của Mason Nguyễn có phản hồi gửi đến khán giả, thông báo hủy lịch trình của nam rapper tại Hải Phòng và Hà Nội.

Chiều 20/4, công ty quản lý của Mason Nguyễn đưa ra thông báo chính thức xoay quanh ồn ào của nam rapper sau buổi livestream của B Ray, với ba nội dung chỉ ra hướng giải quyết. Thứ nhất, công ty xác nhận Mason Nguyễn sẽ không tham gia hai sự kiện diễn ra tại Hải Phòng (ngày 21/4) và Hà Nội (24/4) với lý do cần có thêm thời gian nhìn nhận và đánh giá toàn diện sự việc.

Thứ hai, phía công ty thông tin rằng trong tuần này sẽ tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với báo chí, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, chính thức đến các bên liên quan về sự việc vừa qua cũng như kế hoạch hoạt động của Mason Nguyễn trong năm 2026. Cuối cùng, đại diện Mason Nguyễn cho biết sau quá trình theo dõi và đánh giá các diễn biến trên mạng đã nhận thấy có những hành vi bôi nhọ, vu khống và lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ.

"Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết và mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ trước các hành vi vi phạm. Chúng tôi đồng thời mong Quý đối tác, cộng đồng mạng và Quý khán giả có cái nhìn công tâm, khách quan và thận trọng trong việc tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin liên quan đến sự việc đang diễn ra" - phía công ty quản lý chia sẻ.

Trước đó, buổi livestream của 24k.Right cùng B Ray, Mason Nguyễn, Gill trở thành chủ đề làm dậy sóng mạng xã hội bởi những câu rap nhạy cảm, mang ý nghĩa thiếu tôn trọng phụ nữ. Không chỉ chủ nhân đoạn freestyle là B Ray bị dân mạng chỉ trích mà thái độ "cười hùa" hưởng ứng của các nam rapper xuất hiện cùng thời điểm cũng khiến netizen phẫn nộ.

Trong đó, khoảnh khắc Mason cười lớn và cảm thán: "Dữ quá vậy!" - khi nghe câu rap nhạy cảm được dân tình đem ra soi xét, cho rằng động thái này của nam rapper là không phù hợp. Ngay sau đó, từng dàn rapper đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân.

Chiều 14/4, phía công ty của giọng ca Bí Mật Nhỏ ra thông báo tạm dời lịch phát hành MV mới - sản phẩm kết hợp của Mason Nguyễn và 52Hz. Ngoài ra vào sáng 19/4, Ban tổ chức một sự kiện âm nhạc diễn ra tại trường đại học ở Hà Nội - từng tung hint được fan dự đoán là có Mason Nguyễn tham gia - đã ra thông báo nghệ sĩ sẽ tham gia cùng chương trình, đồng thời cho biết sẽ hoàn trả tiền vé cho khán giả có nguyện vọng.

Dù chương trình hôm 15/4 vẫn diễn ra, song thời lượng giao lưu của Mason Nguyễn đã bị cắt giảm.

Nhìn lại hành trình sau khi bước ra từ Anh Trai "Say Hi", tên tuổi của Mason Nguyễn được săn đón nhiều hơn, FC Cổ Đông cũng ngày càng đông đúc. Dưới góc nhìn trung lập, một số khán giả định hướng bước đi của Mason Nguyễn cần chọn một trong hai: Giữa rapper thuộc giới underground hay nghệ sĩ mainstream. Bởi lẽ, nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, anh phải thật sự nghiêm túc giữ gìn hình ảnh đẹp, cẩn thận lời ăn tiếng nói trước khán giả đại chúng chứ không đơn thuần là thoải mái thể hiện cá tính riêng.