Vì sao không nên đội nón, soi gương, chải tóc trên xe ô tô, nhất là xe khách?

HHTO - Nhiều tài xế xe bus, xe khách sẽ nhắc nhở nếu thấy hành khách đội nón hoặc soi gương, chải đầu trên xe. Vì sao lại như vậy? Việc này liên quan đến niềm tin hay có lý do thực tế phía sau?

Tóm tắt nhanh: · Đội nón, soi gương và chải tóc trên xe ô tô là những điều kiêng mà nhiều tài xế nhắc đến. · Niềm tin này có thể là sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghề nghiệp với quan niệm dân gian. · Hành khách có thể tôn trọng niềm tin trên như một nét văn hóa trong nghề lái xe để chuyến đi được thoải mái, thuận tiện hơn.

Nhiều người từng nghe hoặc trực tiếp thấy các bác tài nhắc nhở hành khách không đội nón (nón lá) hoặc soi gương, chải tóc trên xe khách, xe buýt.

Có những người kể rằng, trong những ngày nắng gắt, nếu hành khách đội nón lá trên xe thì bác tài vẫn sẽ nhắc bỏ nón ra, có trường hợp bác tài còn nói có thể cho hành khách mượn tấm bìa để che nắng thay cho việc đội nón.

Nhiều tài xế xe buýt, xe khách, đặc biệt là xe đường dài, nói việc đội nón hoặc soi gương, chải tóc trên xe là "kiêng".

Những bác tài xe khách, xe bus thường nhắc đến một số điều "kiêng kỵ". Ảnh minh họa: Magnific.

Niềm tin của các tài xế

Một số tài xế xe bus, xe khách nói, theo quan niệm trong nghề thì việc đội nón lá trên xe được xem là mang lại điều xui; còn gương lược được coi là những vật có yếu tố tâm linh.

Có những tài xế còn nhấn mạnh rằng khi đi qua đoạn đường vốn dễ có tai nạn mà hành khách soi gương, chải tóc là có thể "gọi" linh hồn của những người đã gặp nạn ở đoạn đường đó.

Thực tế, niềm tin liên quan đến việc chải tóc không chỉ có ở Việt Nam. Ở Philippines, nhiều người cũng nhắc không nên chải tóc vào buổi tối, ban đêm vì đó là khi các "linh hồn xấu" đi ra ngoài, và việc chải tóc có thể "gọi" những linh hồn đó.

Ở một vài nơi tại châu Á cũng có niềm tin liên quan đến việc chải tóc. Ảnh minh họa: Cicy/ iStock.

Có thể bắt nguồn từ cả thực tế

Nhiều người cho rằng những niềm tin trên có thể xuất phát từ lý do thực tế.

Nón lá có vành rộng, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế hoặc gây vướng víu cho những hành khách xung quanh, nhất là khi xe đông khách.

Còn việc soi gương, chải tóc trên xe ô tô đang chạy vốn cũng không thuận tiện. Xe có thể rung, xóc, trong khi ánh sáng bên ngoài thay đổi liên tục khiến hình ảnh trong gương dễ chao đảo, người soi cũng dễ nhìn nhầm, nếu là buổi tối còn có thể bị giật mình. Còn nếu gương phản chiếu ánh nắng thì đôi khi có thể gây chói trong xe, ảnh hưởng đến người khác.

Ở nhiều nước, việc soi gương cũng gắn với niềm tin tâm linh. Ảnh minh họa: Wavebreakmedia/ iStock.

Điều quan trọng ở đây là sự tôn trọng lẫn nhau

Theo góc độ khoa học, chưa có bằng chứng cho thấy việc đội nón, soi gương hay chải tóc trên xe có thể trực tiếp mang đến điều xui rủi. Nhưng dù hành khách có tin hay không thì nhiều bác tài vẫn có những điều kiêng như trên.

Mà có thể thấy là trong một số công việc nhất định, nhất là liên quan đến sự an toàn, như lái xe chở khách, đi biển, đi rừng…, thì con người thường có những điều kiêng, vừa dựa trên kinh nghiệm thực tế, vừa để yên tâm hơn.

Vì vậy, những niềm tin trên có thể được coi là một nét văn hóa nghề nghiệp của các bác tài, và việc hành khách tôn trọng những quan niệm đó cũng là cách giúp chuyến đi thoải mái hơn.

Và tất nhiên, các tài xế bình tĩnh, tỉnh táo, tuân thủ quy định giao thông là những yếu tố cần thiết nhất để có những hành trình an toàn.