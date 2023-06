Vì sao "Nơi Giấc Mơ Tìm Về" lại bị xem là bộ phim lận đận nhất vũ trụ VTV?

HHT - Phim truyền hình VTV đầu tiên mà Lãnh Thanh đóng chính xem ra không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, thậm chí còn bị xem là bộ phim lận đận trắc trở nhất vũ trụ VTV từ đầu năm 2023 đến giờ.

So với hai phim phát sóng cùng thời điểm là Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình thì Nơi Giấc Mơ Tìm Về có phần lép vế hơn hẳn. Phim ít được khán giả quan tâm bàn tán như hai đối thủ, cũng không có những trích đoạn hay lời thoại gây sốt trên mạng xã hội.

Thậm chí nhắc đến Nơi Giấc Mơ Tìm Về, khán giả chỉ nhớ ra những điểm chưa ổn của phim như kịch bản cũ kỹ, tình tiết quá quen thuộc, Lãnh Thanh đóng vai con nhà giàu mà nhìn quá khắc khổ, NSND Lê Khanh cũng bị xuống phong độ so với các vai diễn trước. Những tưởng chừng đó lý do là đủ khiến Nơi Giấc Mơ Tìm Về đuối sức nhưng bộ phim này còn gặp một điều không may khắc.

Đó là từ khi ra mắt đến nay, mới có ba tuần mà Nơi Giấc Mơ Tìm Về đã ba lần bị hoãn chiếu vì nhường kênh phát sóng cho chương trình khác, khiến khán giả cũng phải công nhận bộ phim này quá trắc trở. Mỗi lần lùi lịch chiếu, người xem sẽ chuyển qua xem phim trên kênh khác và chưa chắc đã quay trở lại theo dõi tiếp Nơi Giấc Mơ Tìm Về.

Hiện giờ, phim đã đi được 1/3 chặng đường và hy vọng sắp tới, nội dung sẽ có nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn hơn để giữ chân khán giả ở lại. Bởi nam chính Gia An (Lãnh Thanh) bắt đầu tiếp quản công ty của bà, đã có những màn chứng tỏ thực lực của mình cho dù bản thân Gia An không hề muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch công ty. Thêm vào đó, đoàn làm phim từng hé lộ bà Lan không phải người thân ruột thịt của Gia An, nên khi bí mật lộ ra thì mối quan hệ giữa hai bà cháu sẽ gặp khủng hoảng.