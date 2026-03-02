Bụi Hoa Hồng lên sóng im lìm, có phải Lưu Vũ Ninh không hợp với phim hiện đại?

HHTO - Fan của Lưu Vũ Ninh đã chờ phim Bụi Hoa Hồng suốt hơn 2 năm, nhưng kết quả phát sóng lại không như kỳ vọng. Có phải nam diễn viên chỉ hợp đóng phim cổ trang?

Sau khi Lưu Vũ Ninh bùng nổ tên tuổi với hai phim Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng phát sóng năm 2025, khán giả đều mong chờ Bụi Hoa Hồng lên sóng. Phim được quay từ năm 2023, mãi đến tháng Hai năm nay mới ra mắt khán giả.

Hai diễn viên chính của Bụi Hoa Hồng.

Nữ chính Lý Hiểu Hề của Bụi Hoa Hồng làm nghề “giám định tình yêu”. Những cô gái không tin tưởng vào bạn trai hay chồng mình sẽ thuê Hiểu Hề ra tay. Cô sẽ làm quen, thả thính để kiểm tra xem đối phương có đáng tin cậy, chung thủy hay không. Chính vì thấy quá nhiều đàn ông phản bội, Lý Hiểu Hề chẳng còn tin vào tình yêu. Cho đến khi cô gặp Tiểu Bối, chàng trai thờ ơ với mọi lời mật ngọt, luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi cô gái. Hiểu Hề chưa từng gặp ai lạnh lùng với mình như Tiểu Bối, nên lại càng muốn chinh phục anh chàng.

Lưu Vũ Ninh quay phim này từ 3 năm trước.

Là phim duy nhất còn xếp kho của Lưu Vũ Ninh, Bụi Hoa Hồng rất được chờ đợi. Nhưng thành tích phát sóng của phim lại không tốt cho lắm, mọi chỉ số đều bình thường, thua các phim trước của Lưu Vũ Ninh. Chính vì thế mà một số người cho rằng Lưu Vũ Ninh đã hết thời hoàng kim, không còn là bảo chứng rating nữa.

Bụi Hoa Hồng chưa có thành tích phát sóng ổn.

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng một mình Lưu Vũ Ninh không thể giúp Bụi Hoa Hồng ăn khách. Phim thực hiện từ 3 năm trước nên nhiều chi tiết đã cũ kỹ, dàn diễn viên không có ngôi sao ngoại trừ Lưu Vũ Ninh, nhà sản xuất cũng chẳng đầu tư quảng bá mà phim lên sóng gần như âm thầm. Chưa kể Lưu Vũ Ninh không phải mỹ nam, diện mạo nam tính của anh hợp với tạo hình cổ trang hơn là vào vai một chàng trai đơn giản, có chút ngây ngô như trong Bụi Hoa Hồng.

Hiện giờ, Lưu Vũ Ninh không còn phim nào chưa chiếu.

Dù Bụi Hoa Hồng không gây tiếng vang như Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng thì Lưu Vũ Ninh đã nhập vai rất tốt. Suốt hai năm nay, Lưu Vũ Ninh tập trung vào âm nhạc, chưa nhận kịch bản mới. Nên sau Bụi Hoa Hồng, khán giả sẽ phải chờ khá lâu nữa mới thấy anh tái xuất màn ảnh.