Phim Hoa ngữ có 4 mỹ nam cứ diện đồ cổ trang là nhan sắc tăng thêm bội phần

HHTO - Dù diễn xuất chưa đến mức “ồ quao” nhưng 4 mỹ nam này lại có khí chất cực hợp với phim cổ trang.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã cùng nhau bình chọn 4 mỹ nam cổ trang là những chàng trai bình thường đã đẹp nhưng diện đồ cổ trang vào thì thêm 10 chân kính, nhìn góc nào cũng thu hút. Dù khán giả vẫn còn tranh cãi, cho rằng có những cái tên xứng đáng lọt top hơn, nhưng nếu chỉ xét về ngoại hình, bốn chàng trai dưới đây thật sự là hợp làm người thời xưa.

Cung Tuấn từng trở thành hiện tượng của phim Hoa ngữ nhờ Sơn Hà Lệnh quá ăn khách năm 2021. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Ám Hà Truyện, An Lạc Truyện. Khán giả tha hồ xuýt xoa vì Cung Tuấn có gương mặt thanh tú, rất hợp đóng phim cổ trang. Tiếc rằng diễn xuất thì mãi chưa thấy tiến bộ, dẫu nhân vật khác nhau nhưng Cung Tuấn vẫn thể hiện giống nhau.

La Vân Hi có biệt danh “nam thần cổ trang” nhờ khí chất tao nhã, cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục qua nhiều phim nổi tiếng như Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Nhan Tâm Ký. La Vân Hi cực ghi điểm với tạo hình mặc đồ trắng thướt tha, bay bổng đậm vẻ thần tiên. Netizen đang rất tiếc khi Hạo Y Hành mãi chưa ra mắt, bởi đây chắc chắn sẽ là một vai diễn bùng nổ khác của La Vân Hi.

Trương Lăng Hách được biết đến nhờ các vai cổ trang trong Thương Lan Quyết, Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Độ Hoa Niên. Ở đời thường, Trương Lăng Hách đã có ngoại hình nổi bật, nhưng tạo hình cổ trang còn thăng hạng thêm nhiều lần. Sắp tới đây, Trương Lăng Hách có phim Trục Ngọc lên sóng và tiếp tục là dự án cổ trang được chú ý.

Đinh Vũ Hề bắt đầu tỏa sáng từ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, rồi sau đó tiếp tục củng cố tên tuổi của Vĩnh Dạ Tinh Hà, Trường Lạc Khúc, Hoài Thủy Trúc Đình. Nam diễn viên được yêu thích nhờ vẻ đẹp lạnh lùng, tao nhã nên đóng phim cổ trang thường thành công hơn phim hiện đại.