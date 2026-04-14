B Ray xin lỗi sau khi có lời rap khiếm nhã về cụm từ “em xinh” trên livestream

HHTO - B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích sau đoạn rap ngẫu hứng trong một buổi livestream mới đây, với phát ngôn nhạy cảm liên quan đến cụm từ “em xinh”.

Mới đây, rapper B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau đoạn rap ngẫu hứng trong buổi livestream cùng GILL, 24k.Right và Mason Nguyễn. Cụ thể, trong một đoạn freestyle ngẫu hứng, nam rapper đã nhắc đến AMEE với câu chữ cực phản cảm: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai vì anh muốn ng* với tất cả em xinh”.

Nếu như trước đây, những câu rap mang màu sắc “gắt” có thể được xem là dấu ấn cá tính riêng của B Ray, thì lần này, phát ngôn nói trên không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, mà còn bị cho là có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của những cá nhân được nhắc đến trong nội dung.

Hình ảnh từ buổi livestream gây tranh cãi tối qua của B Ray. Ảnh: samsoi.showbiz

Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và Facebook, thu hút sự chú ý lớn. Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng cách sử dụng ngôn từ như vậy tạo cảm giác thiếu tôn trọng, phản ánh góc nhìn chưa phù hợp về hình ảnh phụ nữ.

Đáng chú ý, cụm từ “em xinh” trong câu rap được một bộ phận khán giả liên hệ đến dàn nghệ sĩ nữ của chương trình Em Xinh "Say Hi", khiến tranh luận càng trở nên nhạy cảm hơn. Một số ý kiến cũng cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, nhất là khi nhiều người đã có những mối quan hệ riêng cần được tôn trọng.

Quỳnh Anh Shyn﻿ - một trong 30 Em Xinh, cũng gây chú ý khi có động thái tương tác với các bài đăng liên quan đến sự việc.

Ở chiều ngược lại, một số ít ý kiến bênh vực cho rằng B Ray có thể đang chơi chữ giữa “em xinh” và “em sing” (ám chỉ người hát), không nhắm đến cá nhân cụ thể nào. Tuy nhiên, lập luận này không nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Sau sự việc, B Ray đã nhanh chóng lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi ngay trong buổi livestream. Nam rapper cho biết nếu có thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo, anh sẽ lựa chọn cách dùng từ phù hợp hơn. Đồng thời, B Ray thừa nhận thiếu sót trong phát ngôn, bày tỏ mong muốn được khán giả thông cảm và cho cơ hội sửa sai.

B Ray lên tiếng xin lỗi và giải thích ngay trong phiên live. Nguồn: @_txphddd (TikTok)

Thực tế, đây không phải lần đầu nam rapper vướng phải tranh cãi liên quan đến ca từ. Trước đó, sản phẩm âm nhạc Để Ai Cần từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì nội dung bị cho là tiêu cực. Sau đó, B Ray đã phải gỡ bỏ ca khúc trên nền tảng mạng xã hội.

Sau sự việc, netizen mong B Ray có sự tiết chế trong phát ngôn hơn.

Với B Ray, không thể phủ nhận rằng nam rapper là một trong những người có dấu ấn riêng của V-Pop. Tuy nhiên, chính “chất ngông” từng làm nên tên tuổi cũng đang trở thành con dao hai lưỡi. Khi không được tiết chế, nó dễ trượt dài thành những phát ngôn gây tranh cãi, làm lu mờ giá trị âm nhạc.