Vướng nghi vấn hẹn hò em gái Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy chính thức lên tiếng

Mới đây, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Uyển Ân. Trong bài phỏng vấn vừa qua, khi được hỏi trực tiếp về mối quan hệ giữa hai người đang trở nên rầm rộ trên mạng xã hội, nam diễn viên bày tỏ sự ngỡ ngàng và thẳng thắn đính chính.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ: "Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn ‘đào mộ’ hình ảnh trong quá khứ xa xôi". Nam chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Uyển Ân chỉ là tình cảm anh em, đồng nghiệp thuần túy, đồng thời đùa rằng có thể do con mắt của anh "tình quá" nên khiến khán giả đặt ra nghi vấn, thậm chí đi tìm những điểm trùng hợp.

Để tránh gây hiểu lầm và những hệ lụy không đáng có, Võ Điền Gia Huy nhấn mạnh: "Những chuyện không liên quan mà em của mình, đồng nghiệp và cả chính mình bị ảnh hưởng. Đầu tiên, tôi cảm thấy vui vì được khán giả tò mò. Bên cạnh đó, tôi hơi tiếc là trong sự tò mò đó lại có những hệ luỵ không hay lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc của Ân và của tôi. Thực ra thì tôi và Uyển Ân là hai người anh em".

Võ Điền Gia Huy đính chính trong một phỏng vấn. Ảnh: Cuồng Cine

Tin đồn Võ Điền Gia Huy hẹn hò với Uyển Ân xuất hiện trong những ngày qua khi cư dân mạng tìm thấy nhiều điểm chung giữa những bức ảnh của cả hai. Ngoài ra, việc nam diễn viên liên tục gặp Trấn Thành và hội bạn, còn chụp ảnh và tham gia sự kiện chung càng dấy lên đồn đoán về sự việc.

Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân có nhiều khoảnh khắc trùng hợp, dấy lên tin đồn hẹn hò.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy lại đang được "đẩy thuyền" với bạn diễn Tam Triều Dâng của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, cặp diễn viên có những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương, từ đó tạo nên làn sóng hâm mộ đông đảo trên mạng. Từ đó, một bộ phận người xem bày tỏ không vui khi xuất hiện tin đồn Võ Điền Gia Huy hẹn hò Uyển Ân, khiến cho cặp Triệu Phú - Thanh Tâm "chìm xuồng" dù phim vẫn đang chiếu.