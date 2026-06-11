Võ Điền Gia Huy, Uyển Ân rơi vào tình tay ba với "Anh trai" Ali Hoàng Dương?

HHTO - Thông tin Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy sẽ đảm nhận vai chính trong MV "Thật Hay Mơ" của Ali Hoàng Dương nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Sự kết hợp của cả hai khiến fan tò mò về câu chuyện cảm xúc mà họ sẽ mang đến trong dự án lần này.

Tối 10/6, MV Thật Hay Mơ của Ali Hoàng Dương chính thức công bố hai gương mặt đảm nhận vai chính là Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy. Trước đó, cả hai diễn viên từng gây chú ý khi có những khoảnh khắc thân thiết tại các sự kiện, cũng như bị "soi" ra nhiều hình ảnh được đăng tải tại cùng một địa điểm.

Từ những chi tiết này, mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân từng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, việc cả hai cùng xuất hiện trong Thật Hay Mơ cũng khiến nhiều người cho rằng những tương tác trước đây có thể xuất phát từ quá trình làm việc chung. Ngoài ra, Võ Điền Gia Huy từng khẳng định mối quan hệ của anh và Uyển Ân chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết.

Đây được xem là một sự kết hợp đặc biệt bởi Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy đều đang là những gương mặt được khán giả trẻ quan tâm. Trong khi Uyển Ân liên tục ghi dấu ấn qua các dự án điện ảnh ăn khách, Võ Điền Gia Huy lại đang dần khẳng định sức hút bằng loạt vai diễn giàu cảm xúc.

Với Ali Hoàng Dương, Thật Hay Mơ đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của anh sau khoảng thời gian tập trung cho nhiều hoạt động cá nhân. Từ sau hiệu ứng tích cực mà Anh Trai Say Hi mang lại, Ali Hoàng Dương không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc mà còn chủ động mở rộng không gian nghệ thuật của mình thông qua các dự án được đầu tư chỉn chu hơn về mặt nội dung lẫn hình ảnh.

Sự trở lại lần này cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Ali Hoàng Dương chuẩn bị bước vào hành trình mới tại Tinh Hà "Say Hi". Chính vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng Thật Hay Mơ sẽ mở ra một giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn của nam ca sĩ trong thời gian tới.

Bên cạnh câu chuyện trong MV, màn hội ngộ của Ali Hoàng Dương - Uyển Ân - Võ Điền Gia Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Với sự hoạt ngôn, thường xuyên tung hứng ăn ý của bộ ba, không ít người kỳ vọng dự án lần này sẽ mang màu sắc hài - tình cảm gần gũi. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên của Thật Hay Mơ lại gợi mở một câu chuyện giàu chất điện ảnh với nhiều cung bậc cảm xúc, những mối quan hệ chồng chéo cùng hàng loạt nút thắt.



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