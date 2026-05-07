Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Người mẹ đang mang thai sẽ bị xử lý ra sao?

HHTO - Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (cha dượng của nạn nhân) và Bàn Thị Tâm (mẹ đẻ nạn nhân) về tội Giết người. Vụ việc gây phẫn nộ khi cơ quan điều tra xác định bé gái bị bạo hành trong thời gian dài, thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói trước khi tử vong.

Hé lộ hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của bé gái 4 tuổi

Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004, quê Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Tuyên Quang) tại phòng trọ ở phường Phú Diễn từ tháng 3/2026. Sống cùng còn có bé gái sinh năm 2022 là con riêng của Tâm.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy bé gái chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng em nhỏ “ăn vụng”. Lúc này, Tâm dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt bé gái. Sau đó, người mẹ bắt em nhỏ đứng úp mặt vào góc nhà. Khi thấy bé đi vệ sinh, Tâm tiếp tục đánh vào mặt rồi đưa vào nhà tắm. Trong lúc bé gái nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi mắng rồi dùng chân kẹp chặt má em nhỏ, đồng thời lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng miệng và mũi của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm Hiệp thực hiện hành vi trên, Tâm chứng kiến nhưng không can ngăn mà đi ra ngoài. Một lúc sau, thấy bé gái không còn gào khóc hay giãy giụa, Hiệp mới đi ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Quá trình điều tra, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập bé gái, thậm chí nhiều lần bỏ đói em nhỏ trong thời gian dài.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm.

Khởi tố mẹ đẻ và cha dượng nạn nhân với tội danh "Giết người"

Ngày 7/5, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo quy định pháp luật, hành vi giết người dưới 16 tuổi thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Với tính chất vụ án hiện tại, bị can có thể đối mặt khung hình phạt từ 12 năm tù, 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng có thể xem xét thêm nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội với người không có khả năng tự vệ, có tính chất côn đồ, hành hạ nạn nhân trong thời gian dài và đối xử tàn ác với trẻ em. Đây đều là những tình tiết có thể khiến mức hình phạt được áp dụng ở mức nghiêm khắc nhất.

Người mẹ đang mang thai có được miễn trách nhiệm hình sự?

Được biết, đối tượng Bàn Thị Tâm hiện tại đang mang thai. Theo quy định hiện hành, việc đang mang thai không đồng nghĩa được miễn trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định Tâm không chỉ nhiều lần trực tiếp đánh đập bé gái mà còn chứng kiến hành vi bạo hành của Hiệp nhưng không ngăn cản.

Đây là căn cứ quan trọng để xem xét vai trò đồng phạm của người mẹ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong.

Tuy nhiên, tình trạng mang thai vẫn là yếu tố được pháp luật xem xét trong quá trình áp dụng biện pháp tố tụng và lượng hình. Theo khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự 2015 quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nếu người bị kết án tử hình thuộc trường hợp này thì hình phạt tử hình sẽ được chuyển thành tù chung thân.