Vụ chặt chém 700.000 đồng tiền xe ôm: Bắt giữ đối tượng đe dọa đôi vợ chồng

HHTO - Trước đó tối 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng phải trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi di chuyển từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Lê Khôi (sinh năm 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 7/5/2026, chị T. (sinh năm 1996, quê Lai Châu) cùng chồng đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê. Tại khu vực cổng bến xe, hai người thuê xe ôm di chuyển sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để tiếp tục lên xe khách đi Lai Châu.

Cảnh hai vợ chồng phản ánh bị "chặt chém" được người dân quay video lại, đăng lên mạng.

Khi đến nơi, dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm cho cả hai người, Nguyễn Lê Khôi vẫn không đồng ý và yêu cầu đưa thêm 200.000 đồng. Khi vợ chồng chị T. không chấp nhận, Khôi đã rút dao dí vào cổ chồng chị T. để đe dọa. Lo sợ bị tấn công, người phụ nữ buộc phải đưa thêm 200.000 đồng cho đối tượng, tổng cộng là 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 15km.

Theo hồ sơ công an, Nguyễn Lê Khôi từng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Lê Khôi cùng những người liên quan theo quy định pháp luật.