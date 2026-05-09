Shakira trở lại World Cup với siêu phẩm mới, hứa hẹn sẽ gây bão như Waka Waka

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa khiến cộng đồng yêu âm nhạc và bóng đá toàn cầu xôn xao khi công bố Shakira sẽ là chủ nhân của bài hát chính thức cho kỳ World Cup 2026. Màn tái xuất được xem là lời khẳng định ngầm về vị thế của nữ ca sĩ người Colombia trong lịch sử giải đấu này. Bên cạnh đó, với lần trở lại này, Shakira thiết lập kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất góp giọng trong 4 kỳ World Cup.
Ca khúc chủ đề năm nay mang tên Dai Dai, một cụm từ tiếng Ý mang ý nghĩa đầy cổ vũ: “Tiến lên!”. Shakira sẽ bắt tay cùng “ông hoàng Afrobeats” người Nigeria - Burna Boy cho ca khúc chủ đề năm nay.
Sự giao thoa giữa giai điệu Latin nóng bỏng và âm hưởng châu Phi hiện đại được dự đoán sẽ tạo nên một ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ, không kém cạnh siêu hit Waka Waka. Theo dự kiến, ca khúc sẽ được phát hành vào ngày 14/05.
Dù MV chính thức chưa được ra mắt, những hình ảnh từ video teaser đã cho thấy quy mô đầu tư hoành tráng. MV được ghi hình tại sân vận động Maracanã tại Brazil, với sự góp mặt của dàn vũ công chuyên nghiệp trong trang phục mang màu cờ sắc áo của các quốc gia tham dự.
Shakira dự kiến sẽ mang Dai Dai lên sân khấu trực tiếp tại lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11/06 tại Mexico. Sân vận động Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử bóng đá sẽ là nơi Shakira thổi bùng cảm xúc của khán giả toàn cầu.
World Cup 2026 sẽ tạo nên cột mốc chưa từng có khi lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA tổ chức tới ba lễ khai mạc riêng biệt tại ba quốc gia gồm Mexico, Canada và Mỹ thay vì chỉ một buổi duy nhất như truyền thống. Theo kế hoạch, lễ khai mạc đầu tiên sẽ diễn ra tại Mexico vào ngày 11/6 với các nghệ sĩ như Maná, Alejandro Fernández, Belinda và Los Ángeles Azules. Một ngày sau, Toronto sẽ tổ chức lễ khai mạc dành cho Canada với sự góp mặt của Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara cùng nhiều nghệ sĩ khác. Trong khi đó, sân khấu tại SoFi Stadium (Mỹ) được định hướng như một “siêu concert” với dàn sao quốc tế gồm Katy Perry, Future, LISA, Anitta, Rema và Tyla.