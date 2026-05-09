Shakira trở lại World Cup với siêu phẩm mới, hứa hẹn sẽ gây bão như Waka Waka

HHTO - Sau 16 năm kể từ cơn địa chấn “Waka Waka”, ngôi sao nhạc Latin Shakira chính thức tái xuất World Cup 2026 với ca khúc chủ đề “Dai Dai”. Sự kết hợp bùng nổ cùng Burna Boy được dự đoán sẽ khuấy đảo mùa hè Bắc Mỹ, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của “Nữ hoàng nhạc World Cup”.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa khiến cộng đồng yêu âm nhạc và bóng đá toàn cầu xôn xao khi công bố Shakira sẽ là chủ nhân của bài hát chính thức cho kỳ World Cup 2026. Màn tái xuất được xem là lời khẳng định ngầm về vị thế của nữ ca sĩ người Colombia trong lịch sử giải đấu này. Bên cạnh đó, với lần trở lại này, Shakira thiết lập kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất góp giọng trong 4 kỳ World Cup.

Ca khúc chủ đề năm nay mang tên Dai Dai, một cụm từ tiếng Ý mang ý nghĩa đầy cổ vũ: “Tiến lên!”. Shakira sẽ bắt tay cùng “ông hoàng Afrobeats” người Nigeria - Burna Boy cho ca khúc chủ đề năm nay.

Sự giao thoa giữa giai điệu Latin nóng bỏng và âm hưởng châu Phi hiện đại được dự đoán sẽ tạo nên một ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ, không kém cạnh siêu hit Waka Waka. Theo dự kiến, ca khúc sẽ được phát hành vào ngày 14/05.

Shakira trong teaser MV Dai Dai.

Dù MV chính thức chưa được ra mắt, những hình ảnh từ video teaser đã cho thấy quy mô đầu tư hoành tráng. MV được ghi hình tại sân vận động Maracanã tại Brazil, với sự góp mặt của dàn vũ công chuyên nghiệp trong trang phục mang màu cờ sắc áo của các quốc gia tham dự.

Video teaser ca khúc Dai Dai.

Shakira dự kiến sẽ mang Dai Dai lên sân khấu trực tiếp tại lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11/06 tại Mexico. Sân vận động Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử bóng đá sẽ là nơi Shakira thổi bùng cảm xúc của khán giả toàn cầu.

Hình ảnh rực rỡ sắc màu tại sân vận động Maracanã trong teaser MV chính thức.